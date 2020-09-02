要妻上班、育兒和包辦所有家事 夫：有點上進心別只拿家用

當一對戀人決定步入婚姻共組家庭，彼此都要努力為一個家付出，才有辦法過上幸福生活。然而日前有一名人夫到臉書社團「靠北老婆」投稿表示，想透過這個平台「期許」老婆要有點上進心，能擺脫家庭主婦身分外出工作。他更希望若老婆成為職業婦女，一樣要肩負接送孩子、煮飯、做家務和督促孩子課業的工作。他解釋說，「期許」人妻這麼做，讓自己下班回家可以好好休息，「我才能全力衝刺我的事業啊！」貼文曝光後，立刻遭到逾兩千名網友砲轟和謾罵。

該名人夫以「不是靠北老婆，而是期許」為題發文，開宗明義表示「希望妳除了顧好兩個孩子，也出去找妳喜歡的工作，有點上進心不要只想拿家用」。原PO更設想說，若是老婆覓職成功，下班能順便接孩子，讓兩個孩子每天能吃到媽媽煮的飯菜。

原PO還要妻子好好教孩子功課和看作業，並要求「當我下班回家時能看到把家裡都整理好，孩子都睡了」，表明自己回到家只想好好休息，才能全力衝刺事業。文末，原PO還補上一句「家是我們共同建立的，希望妳也能一起分攤，不要讓我壓力那麼大，好嗎」？

此文一出，「靠北老婆」社團引發巨大回響，網友們都不客氣地訓斥原PO說「你怎麼不換個立場，今天換做是你自己，你做得到嗎？有夠自私，請問你老婆要你幹嘛？」、「所以你老婆應該感謝你只是個捐精者而已嗎？」、「要馬兒好又要馬兒不吃草」、「那換你去做啊，讓你老婆好好衝事業啊！」、「她十項全能了，還需要老公？」、「如果她什麼都會，要你何用？」。當然也有網友突破盲點，對原PO分析說「壓力來源在於自己的無能」、「你需要的是家傭，不是老婆」、「感覺你把老婆塑造成單親媽媽」。