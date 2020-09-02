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女友想借35萬還信貸他陷兩難 網友分析猶豫關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
女友提出想借35萬償還信用貸款，讓男方感到為難。 圖／pakutaso
女友提出想借35萬償還信用貸款，讓男方感到為難。 圖／pakutaso

俗話說「談錢傷感情」，認為人際交往一旦摻雜金錢交易，關係容易生變，即使親密如家人也一樣。但當交往3年的女友開口想借35萬償還信用貸款，借或不借還是讓人陷入兩難，最後只好求助網友意見

原PO表示，自己與女友已交往3年，可能論及婚嫁，但近日女友因投資飲料店借了35萬的信用貸款，高額利息讓她覺得負荷不來，希望可以改向原PO借款，之後按月分期償還，讓他感到十分為難，PO網詢問大眾意見。

不過，大家對於借或不借意見並不統一。一派網友立刻回覆「不借」、「千萬別」，覺得連親兄弟都要明算帳，更何況她「只是女友」不是老婆，借了說不定就變成前女友。「自己的事自己處理不借」、「借了就結（分）婚（手）各種拖」、「前女友借2萬去做直銷，分手了還要不回來，還被酸當初交往時，沒有對錢那麼斤斤計較，分手後就變個人」。

另一派則認為「該借」，因為都已交往3年論及婚嫁，應對對方的品性已有所了解，「我肯定借，自己在一起三年的女友還不懂他的人品嗎」、「都論及婚嫁，借有何不可，除非你不是真的想娶她不是真的想嫁」、「一起三年就不用考慮了吧？要騙你三十五萬要用上三年，也只好跟她說聲佩服了，除非你是一直覺得她人品有問題吧，不然就借」、「直接幫她還了阿！還在那邊借不借？她用跟你借，同時也是在看你」。

也有人建議原PO可以先讓女友寫借條、借據，以免未來分手難追討，還有女性網友以女生角度表明「如果直接說不借，心裡不可能沒疙瘩」，「但是再信任都有翻船的時候，有些人建議讓她去信貸，你繳利息我覺得很可行，要是我會覺得很感動，因為你有真心想幫忙」。有人則分析原PO心態，認為原PO「打從心裡不想借」，同時也好奇女友看到這篇文章有何感想。

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