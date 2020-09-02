婆婆當年要她拿掉小孩...現在猛親寶寶 媽媽怒：覺得噁心！

對媽媽來說，每個孩子都是上天賜給的禮物，保護孩子是天性，絕不能容忍有人想傷害他們。有位媽媽在Dcard發文，說她當初先有後婚，婆婆勸他們拿掉小孩，小夫妻拒絕了；孫子出生後，婆婆疼愛有加，但是媽媽對於當年「婆婆要他們拿掉小孩」這件事，心理陰影始終揮之不去...

原PO說，婚後三年家庭幸福，但始終很介意懷孕時，「婆婆第一時間叫我拿掉寶寶，說我們太年輕（我當年25、先生28）」。原PO每次看到婆婆含飴弄孫，都忍不住噁心反感，「當初不要寶寶，現在在那邊親寶寶，好噁超噁。」她甚至想過要等孩子長大點懂事的時候，告訴孩子：「你在媽媽肚子裡的時候，阿嬤想殺了你」。原PO問網友：「我這種心態很詭異嗎？還是我應該要當作什麼事都沒有發生呢？」

網友紛紛勸她放下，千萬別跟孩子說這些話，「或許長輩當下有她自己的想法，未來她愛小孩就好了，不要被過去綁架」、「你可以選擇疏遠婆婆...但不應該讓孩子夾在你們中間」、「小孩會有心靈陰影吧」、「你對婆婆的想法ok，但你要對寶寶灌輸你對婆婆的想法不ok...」、「你這樣不是報復婆婆，而是傷害孩子的心」。也有人建議她求助醫生，「尋求心理醫生吧...看了醫生接受輔導應該會有幫助」、「告訴你先生這件事，然後三個人坐下來好好的攤開把心結解開」、「如果妳心裡的坎過不去，我建議妳直接跟婆婆攤牌」。