她讚跟大叔交往四優點超幸福 網友看了引起論戰

年齡不是問題，交往的基礎建立在感覺上，有位24歲女子在《Dcard》上直呼「跟大叔交往超幸福」，她透露男友今年33歲，目前兩人以結婚為前提交往中，她歸納出跟大叔交往的四個優點，網友看了認為女子想法太天真，也有人覺得女生本來就喜歡成熟的男子，意外掀起雙方論戰。

原Po表示「以前都是跟同齡交往，直到最近跟了一個大叔在一起，才發現原來跟大叔交往這麼幸福」，她歸納出四個優點與大家分享，第一、不用AA制，原Po解釋自己是一個無論如何都要有工作的女生，但果有人願意出錢請客，她也會覺得很開心，她直言「沒錯，我超沒志氣」。

第二、大叔性需求比較低，她指出過去與同齡男生交往時，對方性慾比較強，但自己不算是慾望很大的人，直到與大叔交往才發現，兩人在此方面想法吻合；第三、成熟穩定，原Po認為這讓人非常有安全感，對未來有規劃也比較務實；第四、以結婚為前提交往，她表示自己不排斥早婚，同齡的男生大多都還想玩，但大叔已經想定下來了。

最後她解釋自己與大叔交往兩年，目前都見過對方家長也論及婚嫁了，以上說的都是自身經驗，因此不要以偏概全。網友看完認為「你遇到的是好大叔…要好好珍惜，我以前遇過一個控制慾超強的爛大叔，不聽話還被打，嗚嗚嗚」、「重點筆記不用AA制」、「啊啊啊！交大叔記得看看配偶欄位啊XD」。

不過也有人覺得「大叔不就是比較年長的男孩嗎⋯⋯差別在比較有能力啊」、「需要時間來證明的喔，小心披著羊皮的狼」、「第一點感覺是被養很開心」、「大叔已經在經濟上勝過那些窮學生了，當然會被學生看不下去呀」、「可惜我遇到劈腿的，不然真的各方面都穩定」。