男友哥哥一家要住進她買的新房 網看了全勸：不要淌渾水

請神容易送神難，有能力幫助親人是好事，不過如果惹得一身腥，你還會願意嗎？一位28歲在台北從事銀行業的OL透露，她跟男友最近打算在桃園買一間透天厝置產，不過只有休假會回桃園住，平常都在台北上班，而男友哥哥一家四口經濟吃緊，男友打算讓哥哥一家入住透天厝，OL詢問網友要讓男友哥哥住進來嗎？網友看了全勸「千萬不要」、「親人是最難搞定的」。

原Po在「爆料公社」上表示，自己是位28歲在台北租屋從事銀行業的OL，她月入4萬，每三個月會有4到5萬的業績獎金，她男友則是傳產主管，月入5到6萬，雙方經濟狀況穩定，目前也有共識登記結婚，不過不打算辦婚禮與生子。近日原Po打算在桃園買間800萬的透天厝（4房2廳3衛），她表示「頭期款的話是兩個人合出（我會出比較多），是等到退休後我們可以一起養老」。

買房的主因是想置產和度假用，但是最近男友跟她說「如果我買透天厝，可否讓他哥哥與大嫂加兩位還沒上幼稚園的侄兒入住，然後房子的名字歸我」。原Po解釋男友哥哥月入5萬收入撐一家四口，固定支出至少要3萬5，因為大嫂與婆婆有婆媳問題，所以才會搬出來自己租房，哥嫂目前都沒存款。

原Po指出男友心疼他哥哥壓力大，才會提出此想法，男友哥哥確實因每天工時12小時，身體出現了一些問題，原Po表示「男友詢問我的意見，若同意他們搬進來的話，他哥會每個月繳5千房租及水電費給我，請問要是各位網友會同意哥嫂入住嗎？」

網友紛紛勸原Po別衝動，「千萬不要，現在有求於人都說的很好聽，等到時要討房子時，就難看了」、「我覺得妳說的很對，妳想跟妳男友有未來，但是不是要負責他家人的一輩子」、「請進來後就很難請出去了，建議不要淌渾水」、「這一想到妯娌問題，還有小孩跟生活習慣的問題」、「一碼歸一碼，有意願的話，租賃契約要寫好，每個月實際拿多少是一回事，但契約一定要註明」。