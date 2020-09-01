貼心老公幫她剝蝦12年 人妻得知「真相」嘆：自己選的

貼心的男生先加一百分！有位人妻在《爆怨公社》上發文，當年她與男友第一次去外雙溪釣蝦約會，每次釣完蝦男友都會剝蝦給她吃，自己永遠只吃一兩隻，如今男友變成老公，也替她剝了12年的蝦，老公才告訴她不吃蝦的真相，網友看完回應「上一秒感動，下一秒笑翻哈哈」。

原Po透露，「剛認識的第一次來台北約會，因為兩個人都很羞澀（他19我16），然後他不知道帶我去哪裡晃，就帶著我去外雙溪釣蝦」，雖然原Po對約會地點不滿意，但男友釣完兩小時的蝦後，把釣到的12隻蝦給她吃，原Po表示「從小到大沒人幫我剝蝦過，被這小小的舉動感動到⋯」。

直到男友變老公後，夫妻倆也時常去釣蝦，不論是懷孕、生小孩、抓周等，只要有空他們就會去釣蝦，每次釣完要吃蝦，老公都是自己吃一兩隻，其他全部剝給人妻吃或朋友吃，原Po表示「12年後的某天，他才跟我說他不敢吃蝦，因為他覺得蝦長的很像海裡的蟑螂」，老公的話破滅原Po對蝦子的想像，她發文無奈的說「自己選的」。

網友看完笑回「至少還願意幫妳剝」、「這也是一種貼心啊⋯⋯很好了」、「你敢拿蟑螂來剝殼嗎?看看他有多愛你」、「他會怕又肯剝海蟑螂給妳吃，是真愛啦」、「這男主藏的好深..」、「上一秒感動，下一秒笑翻，哈哈」、「蝦子像海蟑螂，以後我怎麼吃蝦子啦」、「12年過了，現在依然幸福也得感謝當時那個美麗的誤會了」。