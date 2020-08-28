快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她不滿父母答應給財產卻反悔 友人看不下去想絕交

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的友人因為父母原本答應要給財產，事後卻反悔，讓這名友人相當不滿。 圖／ingimage
一名網友的友人因為父母原本答應要給財產，事後卻反悔，讓這名友人相當不滿。 圖／ingimage

親人之間一扯上遺產家產等問題，多少會出現為錢反目的情形，一名女網友發文分享周遭友人的經歷，她說朋友的父母原本答應要給財產，但事後卻反悔，讓朋友心生不滿，還認為是被耍了，讓女網友聽了都覺得友人的言行太誇張。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼文，開頭就直接問鄉民們「請問一下，如果你們父母原先答應要給你們多少財產，事後反悔不給，你們會覺得過分嗎？」她說身邊的朋友就有這樣的例子，不滿父母出爾反爾，還覺得是被耍了，認為父母怎麼可以說到沒做到？讓原PO聽了都覺得朋友是個被寵壞的孩子，甚至還想跟她絕交。

原PO認為這是父母辛辛苦苦得來的財產，不管是否有賺到多餘的，他們有決定權，就算不給，做子女孝順也是應該的。

貼文也讓許多鄉民們看了很生氣，「這是父母辛苦錢，沒給父母就很好了，還想什麼財產，自己賺不好嗎？」、「父母還在就想分」、「要不要給在於父母，父母會反悔一定有他們的道理，另外就算妳朋友拿到父母的財產，如果她不懂如何理財，財產到她手裡一定會被她給敗光」、「表現好一些，父母親會看到的。不給，是其來有自」。

不過也有人點出原PO友人生氣的關鍵應該是在於「信用」，「重點是反悔吧！你沒講我不會跟你要，你講了又反悔，我不能有意見？」、「可能是氣父母的承諾吧」、「她應該是在氣『應該要說到做到』，我覺得妳就開解開解她吧，說父母沒留負債給她就要偷笑了，而且通常分財產都是兩人死後才分得到，她怎麼會覺得兩個都還健在就能分？」

爆廢公社

相關新聞

她不滿父母答應給財產卻反悔 友人看不下去想絕交

親人之間一扯上遺產家產等問題，多少會出現為錢反目的情形，一名女網友發文分享周遭友人的經歷，她說朋友的父母原本答應要給財產，但事後卻反悔，讓朋友心生不滿，還認為是被耍了，讓女網友聽了都覺得友人的言行太誇張。

為何男生結婚得要先有房？ 網友分析：婚前不買婚後就買不了

結婚跟買房都是人生中兩件大事，有的人不在意結婚需要有什麼嫁妝或聘禮，但也有長輩會希望男方最好是有房子，才會願意將女兒嫁給對方。就有網友好奇地發文想知道「為什麼嫁女兒要看男方有沒有房？」貼文引來許多網友熱議。

單親媽交小男友後領光兒25萬存款 學費也不給網傻眼

開學季要到了，有些人讀到大學，會去申請學貸，或是打工自己繳學費。不過有一位網友情況更慘，原本單親的媽媽幫他存了大學基金，自己還有另外打工存了25萬，學費暫時不用煩惱，沒想到在媽媽交了一個小男友後，竟將他存的25萬全部領完，害他暫時只能靠爸爸和阿嬤資助的錢繳學費過活。

她要求男友做到10條件才肯嫁 網友一看傻眼嗆：分手吧

有些情侶會在婚前討論雙方對未來生活的想法，不過就有一位年紀快40歲的女性開出10項條件，才肯與男友結婚，不過由於所列要求太令人傻眼，讓網友實在是看不下去，不留情面直言，「妳嫁不出去了」。

堅貞決絕的愛情 只存在於故事裡？評婁燁禁片《蘇州河》

《蘇州河》（2000）是婁燁的第三部長片，當年本片獲得鹿特丹影展最佳影片，也是周迅首次獲得國際影后（巴黎影展最佳女主角）的佳作。但由於《蘇州河》未通過中國廣電總局審查便報名國際影展參賽，使得本片在中國遭到禁映命運。《蘇州河》成了地下流通的文青神片，除了政治為它「加持」，攝影、音樂、敘事，以及演員的表現，每一個元素都緊密串起了上海十里洋場在蛻變之際，必定面臨的哀傷。

【日常點滴】林萱宜／從地獄回到天堂

晚餐前的空檔，女兒帶著有點臭屁的表情說：「〈給媽媽的一封信〉九十八分。」正當我驚訝而來不及稱讚幾句，她馬上接著說：「〈人生的困境〉九十九分！」 見她得意的模樣，我忍不住調侃：「是老師大發慈悲吧?！」

【弄孫之樂】陳正治／家有機靈小外孫

不知道是否當人上了年紀，幼兒粉嫩的臉龐、可愛的舉止及童言童語，輕易就能讓老人得到快樂。 外孫樂樂三歲多時說話就很有條理，有次他來，太太餵他吃西瓜，問他西瓜好不好吃？他說好吃；改餵他鳳梨，再問好不好吃

【單親爸爸手記】胡川安／關於親職

有個開餐廳的朋友，他注意到父親節和母親節訂位的差異，母親節通常一桌可以分成兩個時段，服務兩組客人。但是父親節的訂位卻只有一輪，是父親主動拒絕聚餐，或是子女覺得父親不需要呢？ 母親節通常我們會說：「媽

情人愛聊什麼？ AA制第一名

七夕情人節剛過，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會合作，針對幾個重要的網路平台資料分析，看看這個月來戀人網友...

情人節銀行寄「驚喜簡訊」 真相閃瞎眾人：平凡且幸福

不少情侶會在情人節當天互相準備禮物給對方，或是請另一半吃一頓大餐，但日前有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。

開哥名車出遊暗戀女同事突然告白 下場曝光網友全酸「活該」

這個誤會有點大！有一名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，表示自己只是普通上班族，月薪4萬，上個月和同事出遊時和哥哥借了名車出去，沒想到不久後竟被一個女同事告白，交往花費已經超出他能負擔的範圍，但卻不知該如何跟女友開口「有錢的是我哥，不是我」。

被踢皮球的孩子：不在機構也沒回社區 孩子哪去了？

通報量大增，機構安置與寄養安置的人數卻持續遞減，孩子是離開機構了，但也沒有進入社區，其原生家庭功能亦無人輔導重建，那麼，孩子究竟都去哪裡了？

熱門新聞

梅莎颱風最快今形成 氣象局：至少中颱下周一二最靠近

梅莎颱風最快明天生成！吳德榮：強度更甚中颱巴威

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

他好奇為何8年級生不爽就離職？ 網友分析關鍵原因是「父母」

9號颱梅莎預測路徑曝光 彭啟明：下周一起接近台灣

梅莎颱風最快今晚形成恐比巴威強 路徑和降雨熱區看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。