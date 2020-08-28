她不滿父母答應給財產卻反悔 友人看不下去想絕交

親人之間一扯上遺產家產等問題，多少會出現為錢反目的情形，一名女網友發文分享周遭友人的經歷，她說朋友的父母原本答應要給財產，但事後卻反悔，讓朋友心生不滿，還認為是被耍了，讓女網友聽了都覺得友人的言行太誇張。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼文，開頭就直接問鄉民們「請問一下，如果你們父母原先答應要給你們多少財產，事後反悔不給，你們會覺得過分嗎？」她說身邊的朋友就有這樣的例子，不滿父母出爾反爾，還覺得是被耍了，認為父母怎麼可以說到沒做到？讓原PO聽了都覺得朋友是個被寵壞的孩子，甚至還想跟她絕交。

原PO認為這是父母辛辛苦苦得來的財產，不管是否有賺到多餘的，他們有決定權，就算不給，做子女孝順也是應該的。

貼文也讓許多鄉民們看了很生氣，「這是父母辛苦錢，沒給父母就很好了，還想什麼財產，自己賺不好嗎？」、「父母還在就想分」、「要不要給在於父母，父母會反悔一定有他們的道理，另外就算妳朋友拿到父母的財產，如果她不懂如何理財，財產到她手裡一定會被她給敗光」、「表現好一些，父母親會看到的。不給，是其來有自」。

不過也有人點出原PO友人生氣的關鍵應該是在於「信用」，「重點是反悔吧！你沒講我不會跟你要，你講了又反悔，我不能有意見？」、「可能是氣父母的承諾吧」、「她應該是在氣『應該要說到做到』，我覺得妳就開解開解她吧，說父母沒留負債給她就要偷笑了，而且通常分財產都是兩人死後才分得到，她怎麼會覺得兩個都還健在就能分？」