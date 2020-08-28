為何男生結婚得要先有房？ 網友分析：婚前不買婚後就買不了

結婚跟買房都是人生中兩件大事，有的人不在意結婚需要有什麼嫁妝或聘禮，但也有長輩會希望男方最好是有房子，才會願意將女兒嫁給對方。就有網友好奇地發文想知道「為什麼嫁女兒要看男方有沒有房？」貼文引來許多網友熱議。

原PO在PTT寫道以往看到這類父母嫁女兒前，都要先看男方有沒有房產的新聞，都讓他覺得實在太勢利眼了，但仔細想想也不是什麼壞事，「買間房不管有沒有漲價，至少也能好好地把錢存住不會亂花」。原PO說買房後的前10年會覺得很不爽，但10年後會感謝有個腦袋清楚的母親。

原PO解釋買房也算是投資的一種穩健配置資產，「短期壓力大，也會逼出人進步的動力」，所以他勸網友們如果遇到岳母逼買房的時候，不用覺得傷心生氣，搞不好娘家或婆家還會幫忙出頭期款。

許多網友看了貼文後都認同原PO的看法，「雄鳥也是築好巢，等待雌鳥看上入住」、「有房是一種責任感的體現吧，不然真的很容易婚前沒房，婚後對房子依舊不積極」、「觀察一下周遭，發現有這樣要求的比較有遠見，因為結婚不買，其實後來大多也買不起，得一直住夫家，搬不出去也不開心」、「買了房很多非必要花費就會省（例如歐洲蜜月之類），不買房隨著小孩出生只會越來越買不了」。

還有人提出不同的觀點表示「最近倒是不少女婿住娘家，時代正在改變！」、「安全感就婚後買，不管怎樣登記，到時候一半一半」、「婚前要對方出錢登記自己名字，這種還是別娶吧」、「也有女性朋友夠強的婚前就自己買了，管他男方要不要買」。