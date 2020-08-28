單親媽交小男友後領光兒25萬存款 學費也不給網傻眼

開學季要到了，有些人讀到大學，會去申請學貸，或是打工自己繳學費。不過有一位網友情況更慘，原本單親的媽媽幫他存了大學基金，自己還有另外打工存了25萬，本不用煩惱學費問題，沒想到在媽媽交了一個小男友後，竟將他存的25萬和弟弟的20萬全部領完，害他暫時只能靠爸爸和阿嬤資助的錢繳學費過活。

原PO表示，媽媽是一位國小老師，卻不打算供應他上大學，要他自己去打工繳學費。然而之前媽媽並不是這樣的，「去年她叫我好好讀書就好，她有存我的大學基金，結果今年認識了一位比她小的男朋友，兩個人每天煲電話約會。」

原PO一開始覺得媽媽離婚那麼久有個伴也不錯，沒想到最近莫名冷淡小氣，例如原PO要搬宿舍，請媽媽幫忙開車南下，媽媽竟找藉口說「小型車不能開長途」；跟媽媽表示想買台腳踏車，媽媽則叫他走路就好，讓原PO只能低聲下氣求沒有監護權的爸爸幫忙。

而更令人傻眼的是，原PO的存款25萬全被媽媽領光！「我打工錢壓歲錢存多久妳知道嗎？我問妳，妳就支支吾吾，說是預支孝親費。」而且「我弟弟20萬也被她偷走了」。媽媽的行為讓他既心寒又憤怒，「我曾經以為妳是我的家人，現在的我已經不想回那個家了。」

網友看了也替原PO感到憤怒，「告媽媽吧，說實話拿走25萬就很過份了」、「太垃圾了吧」、「那個男友想騙錢而已吧」、「不是我要詛咒，假如你媽媽不幸分手後，她會什麼人都沒有了，這時候她才會想到有你在⋯」、「建議以後工作開一個獨立的薪轉帳戶，只有你自己可以提領」、「她有管你的死活嗎？領光光欸…」、「我猜她男友是詐騙，你注意一點」、「心狠一點斷絕關係，不然以後絕對連累你」。