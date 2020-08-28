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她要求男友做到10條件才肯嫁 網友一看傻眼嗆：分手吧

聯合新聞網 / 綜合報導
女方要男友做到10條件才嫁眾人傻眼。示意圖。圖片來源／ingimage
女方要男友做到10條件才嫁眾人傻眼。示意圖。圖片來源／ingimage

有些情侶會在婚前討論雙方對未來生活的想法，不過就有一位年紀快40歲的女性開出10項條件，才肯與男友結婚，不過由於所列要求太令人傻眼，讓網友實在是看不下去，不留情面直言，「妳嫁不出去了」。

原po在臉書「靠北女友my girl」發文表示，自己已經快要40歲了，因此最近有想與男友討論結婚的事情，目前列出10項條件，分別為年收入100萬起、不菸不酒、孝順父母、花費需要商議、除上班外都得待在家且分擔家務、不花心不當媽寶、同意女方婚後不上班但管家庭財務、婚後不和孤朋狗友聯絡和外貌保持乾淨等。原po表示，她希望能朝所列點的項目努力，雖目前還未和男友深聊，不過仍想詢問網友以上條件是否太嚴苛？

文章一出吸引許多網友討論。不少網友認為原po要求實在誇張，「這條件刷新我三觀」、「這說出來會邁向天天吵架的地步」、「為什麼只要求男人，問問你自己能不能做到」、「現在的女生很愛開條件，自己卻做不到」，更有人說「分手比較快喔」、「加油，馬上就奔5了」、「我覺得妳嫁不出去了」。

結婚 情侶

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