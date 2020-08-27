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開哥名車出遊暗戀女同事突然告白 下場曝光網友全酸「活該」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友開哥哥名車與同事出遊，後來被暗戀女同事倒貼交往，才發現這個玩笑開大了。 示意圖/ingimage
一名男網友開哥哥名車與同事出遊，後來被暗戀女同事倒貼交往，才發現這個玩笑開大了。 示意圖/ingimage

這個玩笑開大了！有一名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，表示自己只是普通上班族，上個月和同事出遊時和哥哥借了名車出去，沒想到不久後竟被一個女同事告白，交往花費已經超出他能負擔的範圍，但卻不知該如何跟女友開口「有錢的是我哥，不是我」。

原po表示自己目前26歲，月薪4萬左右，「上個月和同事一起出遊，跟我哥借A8開去玩（我哥是台積電資深賣肝宅宅），同事看我開A8就先虧我是多有錢，我也開玩笑的說上班只是上身體健康的」。

令他意外的是，原本一個暗戀許久，但聊天頻率不高的女同事突然和他熱絡起來，不久後甚至和他告白，原po也開心地答應。然而交往後發現，「這一個月常出去玩，雖然沒買什麼東西，但花費也是超過我能輸出的範圍了，都稍微會啃到老本」。

原po存款大約只有40萬，但最近和女友聊到未來，對方都會跟原po開玩笑表示以後要娶她。讓原po懊惱，「我自己也是挺白癡，不敢坦承自己其實沒啥錢，有錢的是我老哥，我到底該怎麼辦？跟她老實說嗎？但我又不想放棄眼前的美夢，很害怕她會離我而去……」

網友見此文都誠心給予建議，「最好誠實說～這樣才知道能不能娶」、「如果她不是喜歡你，是喜歡名車，那即便名車真的是你的，你娶了她，婚姻也不會幸福啊！快去坦承了吧！拖越久給自己的傷害越大」、「找一天不經意的跟她說你哥叫你幫他把那台A8開去保養，看她的反應囉～」

也有網友開起玩笑，「坦誠說的話會變大嫂噢」、「可能會變大嫂」、「千萬別坦承，她會變你大嫂！」、「差不多再介紹給哥哥」、「你只要跟她說A8不是你的就行了，其它交給她處理，你不用煩惱」。

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