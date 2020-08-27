情人節銀行寄「驚喜簡訊」 真相閃瞎眾人：平凡且幸福

不少情侶會在情人節當天互相準備禮物給對方，或是請另一半吃一頓大餐，但日前有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。

原PO在Dcard上發文，以「昨天（情人節）大家都在放閃，我只送她一則簡訊」為題，表示許多網友都在比拼送對方的禮物，讓他也放想上來與大家分享。他說明，在上禮拜他們登記結婚了，而大學的學貸一直以來都是女友先給他錢，讓他去銀行繳納。

但原PO表示，他在情人節的前一天先去提領五萬元，再到隔壁銀行繳納學貸的費用，而在銀行櫃員詢問一樣繳一個月的費用嗎，他則詢問學貸還剩下多少沒繳，櫃員則回覆還剩41824元，原PO則霸氣回應「全部繳掉」，讓櫃員當場愣了幾秒，才反應過來繼續做帳。

情人節當天，老婆則開心的傳了一張銀行寄來的「學貸已繳清」的簡訊截圖，表示這讓她又驚又喜，雖然當天是吃肉圓配肉燥飯，但卻幸福地過著情人節。此貼文一曝光，就吸引了近7000名網友按讚，200則留言，「霸氣一波，帥翻了，祝你們幸福」、「吃著肉圓配肉燥飯，很簡單卻也很幸福」、「直接被閃瞎欸」、「太帥了吧」、「好嚮往你們這樣平凡的幸福感，祝福」、「我男友也是，一次領了14萬多，全部繳清了」。

但也有網友針對櫃員為何會愣住而提出疑問，「為何櫃員要愣住？」、「我覺得行員不會愣一下欸，五萬也不多吧」，原PO對此也更新回應「我認為她愣住的原因並不是金額，是學貸一次繳的這個舉動，而且不是本人去繳納或是每個月都來繳2333元的，怎麼突然全繳。四萬真的不多，但負債的感覺就是不好啊，以前大學時一個月也才花5、6千，看到很多留言幾十萬才覺得叫錢，看來我真的老了」。