快訊

漢光聯兵營之外：台澎金馬作戰責任區的狙擊與反狙擊

捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節銀行寄「驚喜簡訊」 真相閃瞎眾人：平凡且幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。 圖截自Dcard
有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。 圖截自Dcard

不少情侶會在情人節當天互相準備禮物給對方，或是請另一半吃一頓大餐，但日前有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。

原PO在Dcard上發文，以「昨天（情人節）大家都在放閃，我只送她一則簡訊」為題，表示許多網友都在比拼送對方的禮物，讓他也放想上來與大家分享。他說明，在上禮拜他們登記結婚了，而大學的學貸一直以來都是女友先給他錢，讓他去銀行繳納。

但原PO表示，他在情人節的前一天先去提領五萬元，再到隔壁銀行繳納學貸的費用，而在銀行櫃員詢問一樣繳一個月的費用嗎，他則詢問學貸還剩下多少沒繳，櫃員則回覆還剩41824元，原PO則霸氣回應「全部繳掉」，讓櫃員當場愣了幾秒，才反應過來繼續做帳。

情人節當天，老婆則開心的傳了一張銀行寄來的「學貸已繳清」的簡訊截圖，表示這讓她又驚又喜，雖然當天是吃肉圓配肉燥飯，但卻幸福地過著情人節。此貼文一曝光，就吸引了近7000名網友按讚，200則留言，「霸氣一波，帥翻了，祝你們幸福」、「吃著肉圓配肉燥飯，很簡單卻也很幸福」、「直接被閃瞎欸」、「太帥了吧」、「好嚮往你們這樣平凡的幸福感，祝福」、「我男友也是，一次領了14萬多，全部繳清了」。

但也有網友針對櫃員為何會愣住而提出疑問，「為何櫃員要愣住？」、「我覺得行員不會愣一下欸，五萬也不多吧」，原PO對此也更新回應「我認為她愣住的原因並不是金額，是學貸一次繳的這個舉動，而且不是本人去繳納或是每個月都來繳2333元的，怎麼突然全繳。四萬真的不多，但負債的感覺就是不好啊，以前大學時一個月也才花5、6千，看到很多留言幾十萬才覺得叫錢，看來我真的老了」。

學貸 情人節 情侶 Dcard

延伸閱讀

媽媽醫院陪病幫清理嚇傻 翻開枕頭套竟是「血跡枕頭」

吃熱炒打包「蛤蠣殼」他大惑不解 網揭真正用途

轉錯帳號...他將5千「匯給往生者」 追數月討不回上警局告侵占

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

相關新聞

情人節銀行寄「驚喜簡訊」 真相閃瞎眾人：平凡且幸福

不少情侶會在情人節當天互相準備禮物給對方，或是請另一半吃一頓大餐，但日前有位男網友分享自己在情人節當天送女友的「驚喜」，不但所有人都意料不到，更讓許多網友們驚呼「帥翻了」。

開哥名車出遊暗戀女同事突然告白 下場曝光網友全酸「活該」

這個誤會有點大！有一名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，表示自己只是普通上班族，月薪4萬，上個月和同事出遊時和哥哥借了名車出去，沒想到不久後竟被一個女同事告白，交往花費已經超出他能負擔的範圍，但卻不知該如何跟女友開口「有錢的是我哥，不是我」。

被踢皮球的孩子：不在機構也沒回社區 孩子哪去了？

通報量大增，機構安置與寄養安置的人數卻持續遞減，孩子是離開機構了，但也沒有進入社區，其原生家庭功能亦無人輔導重建，那麼，孩子究竟都去哪裡了？

避免爭議 小孩乾脆全都不打疫苗？兒少安置代行親權歸誰？

上週五（8月21日），立委吳玉琴與臺灣全國兒少安置機構聯盟（安置盟）舉辦公聽會，討論兒少安置機構的業務困境。現場有12間安置機構經營者或資深工作者，以及兩位研究學者出席，並相繼提出實務現場的長年沉痾。

【住在陰陽海邊】施岑宜／在一個地方長大的孩子

搬到瑞芳的陰陽海邊住了快二十年，還是很難確認自己到底是不是瑞芳人？關於什麼是「在地人」，對我來說好難被釐清與解釋。鄰居的姨嬤總還是說我們是台北來的，但瑞芳鎮上新村芳書院的鄰居會說我們是水湳洞來的即止，

【心情點滴】賴絹代／歡喜健在

日前發生車禍，引發勞師動眾的協助，令八十歲的我更加體會到「照顧好自己，就是對愛我的人最大的感謝」。 那天獨自走在離家兩百公尺的十字路口，綠燈一亮，左看右看兩邊車輛都已停止才起步過街。未料，一輛不知從

【生活點滴】洪彩鑾／貴婦與農婦

自從過年後疫情吃緊，生命受到嚴重威脅，我和老公都戴著口罩全身包緊緊，避開人群到人煙稀少的山區務農。口罩摘了，自由呼吸新鮮空氣，即使陽光恣意洗禮我也不以為意，反而覺得非常舒適安心。 四個月後疫情趨緩，

男友七夕說「一句話」 網友直言勸：快分手！

昨（25）日為一年一度的七夕情人節，許多情侶都會在這天吃飯慶祝。一名女網友透露她男友在情人節當天對她說了「一句話」，讓她一頭霧水，只好上網詢問網友其涵義。

笑到並軌！七夕驚喜遇韓星「孔劉」 高鐵站捧花迎接還手比愛心

昨（25日）晚是七夕情人節，不管是情侶還是夫妻都會一起渡過一個甜甜浪漫的夜晚，若是雙方分隔兩地，更會效法牛郎織女般跨越距離相聚。有對遠距離戀愛的情侶，男方為了給女友驚喜，特地捧了一束鮮花到高鐵接她，沒想到女友第一反應是「想要直接走掉」？

七夕情人節送女友iPhone SE要她貼11500元 被鬧分手一頭霧水

一名男網友在昨(25)日七夕時送女友一支官網價14500元的iPhone SE，未料卻向女友索11500元，還稱「3000我出當禮物 ok八」，結果女友開始「無理取鬧」，嫌他小氣又拿別人男友跟他比，讓他不解PO文：「請問各位送禮不是心意有到就好了？情人節要鬧到分手是我的問題嗎？」至截稿為止，引來逾3000名網友留言，並有近7000人按讚或按其他符號回應。

【生活的風景】王新偉／帽子老先生　

熙來攘往的老街，戴著一頂小花帽的老先生扶著小推車獨坐。小推車上擺著跟老先生頭上一樣的花帽，但老街上太多布衣洋帽，也就無人留意老先生的存在。若不是剛剛在販賣機前猶豫要買哪種飲料解渴，我也可能無視。 沒

【大叔的中年小事】程耀毅／五個月身孕中年大叔

謝謝我大兒子那天上午就帶著我，轉了兩班公車之後到運動中心游泳。游泳池的水道，排滿了穩定前進的人龍。我扎扎實實游了數百公尺後，百分之一百二確認蒸氣室和烤箱，真是我們這種五個月身孕的中年大叔的最佳歸宿。舒

熱門新聞

「太強了不歡迎！」 鄭明典示警：下周有個大颱風

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。