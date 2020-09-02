從依附關係看寶寶的安全感 4種依附類型決定親子關係的好壞

什麼是「依附關係」？

依附關係是指嬰兒在成長過程中，對主要照顧者所產生的依戀情感。精神病學家、精神分析學家約翰·鮑比指出，依附理論（Attachment Theory）是一種心理學、演化學、動物行為學理論，旨在探討「人際關係」，而依附理論最重要的原則是，幼童因為社會與情感需求，至少與一名主要照顧者發展出親近關係，依附關係攸關孩子是否能獲得足夠安全感，對孩子人格塑造也有極大影響。

圖:媽咪拜

嬰幼兒各成長階段中的依附建立

● 0-6週：自我中心階段（asocial stage）

嬰兒的情緒反應不針對特定人士，在對任何人都有反應的情況下開始依附關係的建立。

● 6週-7個月：非選擇性依附（indiscriminate attachment）

隨著成長，寶寶會開始注意不同人物，對主要照顧者出現依戀感，並且開始感受主要照顧者與旁人的差異。

● 7-11個月：選擇性依附（specific attachment）

針對主要對象產生依附反應，當對象離開時會因不安而鬧情緒，除了對特定人物強烈依附外，也開始對其他人物出現依附反應（但不明顯）。

圖:媽咪拜

四大依附類型

● 安全型依附（Secure attachment）

當主要照顧者（主要依附對象，多為媽媽）在身旁時，孩子會以媽媽為中心，主動地去探索環境，和陌生人互動，但只要照顧者離開，寶寶會產生強烈不安感，而開始哭鬧，當照顧者回來時，小孩會主動靠近尋求安撫。

這樣的「依附關係」在1歲時會達到高峰，研究顯示，擁有「安全型依附關係」的寶寶從安全感中學習，長大後會比較開心、容易相信別人、與他人合作，且於不同階段均表現出優越的社交能力！

● 焦慮矛盾型依附（Anxious-ambivalent attachment）

焦慮矛盾型孩子，即使主要照顧者就在身旁，面對探索與陌生人時，依然會感到焦慮。明明想和照顧者保持親近，卻在照顧者注意他時又想反抗，導致產生照顧者離開時，孩子沮喪；照顧者回來時，小孩又不開心等矛盾情緒。

此現象容易因主要照顧者言行不一致、照顧能力差、不懂得如何滿足寶寶需求等行為，讓寶寶出現焦慮矛盾型依附。

● 逃避型依附（Avoidant-attachment）

此類型的小孩會在面對主要照顧者時會忽視對方、照顧者離開亦不緊張、照顧者回來也不見高興，會迴避和忽視主要照顧者的存在。不論是面對主要照顧者或陌生人，孩子皆是平淡的情緒反應，對週遭環境中出現的人物也沒有太多的不安。

主要照顧者如果是沒耐心、對嬰兒不敏感或表現出負面的反應、並拒絕身體接觸等，就容易讓孩子出現逃避型依附狀況。逃避型依附的嬰兒，容易表現出退縮、孤立、對學習沒興趣、缺乏動機，與不擅長處理人際關係的情況。

● 混亂型依附（Disorganized attachment）

大約有15%的一歳小孩在陌生情境測試中，和媽媽的行為互動並不符合以上三種依附類型，而出現第四類依附類型。混亂型依附的小孩沒有固定反應方式，會依據環境的回應，來表現歡迎或迴避情緒。

在面對照顧者時，混亂型依附的孩子常會出現不安，這是因為曾經歷過驚嚇、或是遇到令人害怕的照顧者等，孩子沒有良好的人際互動經驗，因此會有情緒不穩定的狀況。

如何改善依附關係

孩子剛出生的前幾年，藉由與主要照顧者之間的互動，來形成依附關係。父母的對待方式，決定孩子的依附類型，不論是過多還是過少的依附，都影響孩子成長。父母可從理解、陪伴、觀察了解孩子的依附類型，透過給予回應減少孩子不安感，建立良好印象讓孩子正面成長，減少情緒處理事情，讓孩子不焦慮，根據孩子的反應來調整互動方式，正是改善的開始。