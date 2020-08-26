男友七夕說「一句話」 網友直言勸：快分手！

昨（25）日為一年一度的七夕情人節，許多情侶都會在這天吃飯慶祝。一名女網友透露她男友在情人節當天對她說了「一句話」，讓她一頭霧水，只好上網詢問網友其涵義。

原PO在25日於Dcard感情板中發文說明，自己的男友在情人節當天，對她說「妳適合當老婆，不適合當女友」，讓她完全不理解這句話的背後涵義，於是便發文詢問大家「這是啥意思！？」

問題一出，多數網友都認為「他還想玩」，並直言「表示妳不有趣不性感不可愛，但乖乖的棄之可惜」、「撩妳？想走進下一個人生階段了？還是想表示他現在還想多看多玩，玩夠了妳回頭再當他老婆？」、「食之無味棄之可惜，跟妳老夫老妻很穩定，但是不刺激不好玩，而且他還想玩」、「等我玩完如果妳還在，我可能會跟妳結婚」、「意思是等他碰到可以當女友又能當老婆的，出得了廳堂入得了廚房的，他就會想換了，騎驢找馬」。

更有過來人分享類似經驗，「我某任也曾經跟我說過一樣的話」、「我男友跟我說過，我目前只適合當女友不適合當老婆，默默在心裡想『老公不一定是你』」、「我前任也對我說過耶！原來是這意思啊！分手時他說我很好，但對我就是少了一種感覺，而那感覺他也說不出來是什麼」。