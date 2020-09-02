快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怎麼預防孩子內八？什麼坐姿最容易出現內八腿？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

內八腿的形成原因有哪些？

1.成長中的短暫現象

幼兒在學習走路的初期，常會有走路內八的狀況，屬於常見的正常現象。學步過程中，腳部因使力與抓地的方式尚未成熟，就有可能出現特殊的「內八」或「外八」走路姿勢。一般來講，2歲之前是外八，2歲之後到4歲是內八，4歲之後才會回到正常狀況。隨著年紀越大，走路跟肌肉發展越來越成熟，小腿跟大腿骨頭角度越來越穩定，走路內八字的狀況就會逐漸消失。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

2.W型坐姿

「W型坐姿」坐起來就像英文字母「W」，由於這一坐姿常見於電視機前的孩子，又稱為「電視兒童坐姿」。根據媽咪拜駐站專家周晉逸職能治療師的分享，尚未入學或是幼稚園的小朋友，在地板活動的時間佔了一天中大部分的時間。許多小朋友常會出現W型坐姿，是因為孩子們透過這樣的姿勢，讓肌肉可以在較不需要用力的情況下，達到坐姿的穩定。

但這樣的坐姿並非是最有效率的，甚至可能容易造成孩子髖關節脫臼，並限制了軀幹的力量。除此之外，還可能造成孩子平衡感及動作協調不佳，長期下來更有可能導致孩子腹部、腰部以及下肢的肌力不足。W型坐姿容易增加大腿骨、小腿骨內轉的角度，而造成骨骼變形、異常，可能會造成孩子走路內八、X型腿。

如何預防孩子內八情況

1. 減少使用學步車（螃蟹車）

學步車主要是方便照顧者能去做家事時使用，但本身並沒有提供「教」孩子學走路的功能。建議當孩子開始學走路時，由父母指導最好，才可避免孩子以不當方式走路。

２. 改善孩子坐姿

當父母發現孩子以W型等不良坐姿坐著時，建議在當下教導孩子，採用較正確的坐姿，如腳盤坐、雙腳向內交叉或長坐姿。（長坐姿：將雙腳伸直向前平行擺放，也就是雙膝伸直的坐姿）透過日常的改善避免孩子習慣不良坐姿，進而減少出現內八腿、外八腿、Ｏ型腿等狀況。

其他推薦坐姿：

(1) 盤腿坐：雙腿向內彎曲、交叉坐姿，這是一開始寶寶練習坐時最鼓勵的坐姿

(2) 半盤腿坐：一條腿伸直，一條腿向內彎曲

(3) 環坐姿：坐在地上，雙腿的腳掌相對貼合，形成環狀

(4) 長坐姿：雙腿往前伸直，呈現平行狀

(5) 側坐姿：先採取長坐姿，再將雙腿彎向同一邊

(6) V坐姿：雙腿向前伸，呈現V型的斜狀

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

3. 避免趴睡睡姿

許多孩子會習慣趴睡，但趴睡睡姿容易在睡眠過程中，讓雙腳足尖往內轉，長時間下來易造成內八。

4. 加強腿部、腳弓和踝關節的力量練習

可以從踢毽子、騎腳踏車、溜冰、溜直排輪等行為，加強腳部往外動作，從這些行為改善內八現象。

5. 找尋專業醫師評估

大部分小孩生下來都有內八，但隨著成長會自行矯正、慢慢調整。但如果孩子內八行為沒改善，反而越來越嚴重，建議可先至小兒科骨科專科檢查，避免自行判斷，耽誤最佳治療期。

睡眠 腳踏車

延伸閱讀

為何死後會呈現彎曲狀態？專家告訴你死後僵硬的原因

群創秀技術肌肉 全球首發可捲式MINI LED顯示屏亮相

重訓越早做越好，延緩關節老化 骨科醫師教你「強化膝關節8運動」

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

相關新聞

怎麼預防孩子內八？什麼坐姿最容易出現內八腿？

家中孩子是內八腿嗎？家長發現孩子是內八腿時勿過度擔心，有可能只是成長期中的短暫現象。但如果內八腿已嚴重影響孩子行走，請務必帶去給醫生檢查。

從依附關係看寶寶的安全感 4種依附類型決定親子關係的好壞

父母的教養方式，對子女的將來有著無庸置疑的影響力，其中「依附關係」除了決定親子關係的好壞外，也與孩子人格培養、社會價值觀、安全感等息息相關。什麼是依附關係？為什麼會影響孩子的安全感？依附關係又分成哪幾種類型？

女友想借35萬還信貸他陷兩難 網友分析猶豫關鍵

俗話說「談錢傷感情」，認為人際交往一旦摻雜金錢交易，關係容易生變，即使親密如家人也一樣。但當交往3年的女友開口想借35萬償還信用貸款，借或不借還是讓人陷入兩難，最後只好求助網友意見。

婆婆當年要她拿掉小孩...現在猛親寶寶 媽媽怒：覺得噁心！

對媽媽來說，每個孩子都是上天賜給的禮物，保護孩子是天性，絕不能容忍有人想傷害他們。有位媽媽在Dcard發文，說她當初先有後婚，婆婆勸他們拿掉小孩，小夫妻拒絕了；孫子出生後，婆婆疼愛有加，但是媽媽對於當年「婆婆要他們拿掉小孩」這件事，心理陰影始終揮之不去...

父隱瞞30年揭離婚真相 史蒂芬史匹柏怒用賣座大片報復？

1965年，19歲的史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）經歷他人生最痛苦的關卡。他的父母選擇離婚，至於分開的真正原因，兩人隱而不談。這件事情造成的衝擊深深烙印在他往後的作品之中，直到他在數十年後終於得知了真相，其創作概念也因此迎來了全面的轉折。

【生命終站】駱展鵬／揮一揮衣袖，不帶走我的大體

看了神經內科陳乃菁醫師在《聯合報》撰文我們不應害怕與長者討論死亡，心中頗有感觸。母親生前總喜歡在假日要我開車載她到處參觀墓園，不理解的人都說我不孝順，怎麼會做這樣的事。其實，母親是個豁達的人，她常說要

【夏日點滴】李月治／撿蟬殼的童年

女兒和同學去郊遊，帶回一盒蟬殼，看她愛不釋手的模樣，我不禁回憶起自己的童年。 從小在鄉下，每到夏天，小夥伴們就會準備好網子到山上捉蟬捉金龜子捉蝴蝶。對著附在樹幹上的蟬，靜悄悄地，一下子就罩住了，有時

【美味記憶】容恬／因為豆漿濃

每天早晨來杯豆漿，是我開啟忙碌一天的最佳方法，但身處一群愛喝咖啡或茶飲的人之中，這個習慣自然顯得有些突兀。有回同事忍不住問我：「為什麼妳老愛喝那種沒味道的東西？」 我看了同事一眼，讓問題在剛開機的腦

她讚跟大叔交往四優點超幸福 網友看了引起論戰

年齡不是問題，交往的基礎建立在感覺上，有位24歲女子在《Dcard》上直呼「跟大叔交往超幸福」，她透露男友今年33歲，目前兩人以結婚為前提交往中，她歸納出跟大叔交往的四個優點，網友看了認為女子想法太天真，也有人覺得女生本來就喜歡成熟的男子，意外掀起雙方論戰。

男友哥哥一家要住進她買的新房 網看了全勸：不要淌渾水

請神容易送神難，有能力幫助親人是好事，不過如果惹得一身腥，你還會願意嗎？一位28歲在台北從事銀行業的OL透露，她跟男友最近打算在桃園買一間透天厝置產，不過只有休假會回桃園住，平常都在台北上班，而男友哥哥一家四口經濟吃緊，男友打算讓哥哥一家入住透天厝，OL詢問網友要讓男友哥哥住進來嗎？網友看了全勸「千萬不要」、「親人是最難搞定的」。

貼心老公幫她剝蝦12年 人妻得知「真相」嘆：自己選的

貼心的男生先加一百分！有位人妻在《爆怨公社》上發文，當年她與男友第一次去外雙溪釣蝦約會，每次釣完蝦男友都會剝蝦給她吃，自己永遠只吃一兩隻，如今男友變成老公，也替她剝了12年的蝦，老公才告訴她不吃蝦的真相，網友看完回應「上一秒感動，下一秒笑翻哈哈」。

【心情點滴】馬麗特／瘦子人生

翻看兒時照片，周歲小娃娃穿著蕾絲上衣端坐椅上，臉小、手腳纖細，咧嘴笑。第一天上小學，穿著白衣藍裙，露出細細的雙臂、雙腿，依舊咧嘴開心笑。我這瘦子模樣一路跨過青春歲月、中年，進入熟齡，體重始終停滯，突破

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

大樂透頭獎1注獨得近1.3億元 獎落台中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。