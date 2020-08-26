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笑到並軌！七夕驚喜遇韓星「孔劉」 高鐵站捧花迎接還手比愛心
昨（25日）晚是七夕情人節，不管是情侶還是夫妻都會一起渡過一個甜甜浪漫的夜晚，若是雙方分隔兩地，更會效法牛郎織女般跨越距離相聚。有對遠距離戀愛的情侶，男方為了給女友驚喜，特地捧了一束鮮花到高鐵接她，沒想到女友第一反應是「超想直接走掉」？
一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」透露朋友的七夕驚喜，直呼「好浪漫」，但也表示「差點沒笑死」。因為朋友與男友相約在高鐵站見面，男友不但捧著鮮花在站外等她，還特地戴上女友最愛的韓星「孔劉」面具，讓女友瞬間「驚喜變驚嚇」，表示「人生中第一次超想直接走掉」。
照片中男子身著黑色T恤、藍色牛仔褲，頭戴著孔劉面具還手比愛心，逗趣模樣讓網友們也跟著笑翻，「這是腫瘤吧」、「孔怕」、「這不是孔劉是孔ㄎㄧㄤ吧」、「可是孔劉腦袋左右被穿兩個孔欸」。同時也大讚男友超用心，建議可以嫁了，「好有愛喔」、「笑死，太有心」、「笑到並軌，可是很浪漫」、「起碼他很有心，我應該會當場笑翻就是了」、「這種男友真的可以嫁了」。
另也有人貼出照片表示，先前也曾做偶像面具要老公戴上，因為她想和歐巴一起過情人節。
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