七夕情人節送女友iPhone SE要她貼11500元 被鬧分手一頭霧水

一名男網友在昨(25)日七夕時送女友一支官網價14500元的iPhone SE，未料卻向女友索11500元，還稱「3000我出當禮物 ok八」，結果女友開始「無理取鬧」，嫌他小氣又拿別人男友跟他比，讓他不解PO文《爆廢公社》：「請問各位送禮不是心意有到就好了？情人節要鬧到分手是我的問題嗎？」至截稿為止，引來逾3000名網友留言，並有近7000人按讚或按其他符號回應。

多數網友認為原PO此舉相當不可思議，送禮還跟對方要錢，相當沒有誠意，「這叫送嗎？」何況禮物是蘋果最新款號稱「精彩不少，付出不多」的SE，網友戲稱，還好原PO沒有送女友車或房，也有人說，如果是女友，會將SE再回送給他，然後跟他要11500元。

網友大部份都建議，如果真的只有3000元，「為什麼還要送愛瘋？」就送等值的禮物就好，不然的話不要送還比較好。多數網友普遍質疑原PO其實沒有女友吧，真有女友的話「勸分手剛剛好」；但也有網友提出不同的觀點，認為大家看待這件事根本是「性別錯誤」，「如果角色換成女生，一定很多人幫她鼓鼓掌」，也有人直指原PO此舉看出了他的交往心態，「說明你並不真心喜歡你女友，並沒有要跟她結婚的打算。」

就操作面上看，有人分析這位原PO可能是想趁情人節撈一筆現金，認為如果男友用刷卡的方式，等於女友預付了他11500元的現金讓他花用，有人還戲稱男友不夠精明，似乎漏算了刷卡回饋金，稱也要把這筆扣掉，事實上男友實際付出可能不到3000元，就能靠「送禮要對方付費」的方式，先得到11500元。還有人指出，蘋果官網上SE的折抵換購是10500元，若女友拿舊機去抵，男友這樣的算法還可倒賺1000元。