情感危機諮詢！一照片醫師幫忙看端倪

今天七夕情人節，聯新國際醫院精神科醫師林博指出，大多數夫妻情侶遇到離婚、分手問題或焦頭爛額才求助輔導，醫院新開設「情感危機緊急專業諮詢」門診，1張照片就可以看出端倪、問題所在。

林博醫師說，「情感危機緊急專業諮詢」門診不填寫量表，而是靠著民眾帶來的相關照片，及談論敘述過之前交往對象的共同特質，進而得到客觀結果。

「照片會出賣很多細節」，林博表示，當夫妻感情觸礁可以透過夫妻雙方合照、獨照或家族合照等，以科學方式判斷兩人相處的問題，從肢體語言看出情感基礎及個性等。

「這跟勸合不勸離不同」，林博強調是勸夫妻雙方用理智面對婚姻的困難，而不是把法律當作最後手段，就算要離婚也要找到原因，在法律途徑前對症下藥，同時要讓小孩能安穩生活、彼此心平氣和面對離婚。林醫師提到，有人第一段婚姻嫁給酒鬼，第二段婚姻還是找了個酒鬼，不斷重蹈覆轍，他點出「會愛什麼人、被什麼人吸引，都跟童年經驗及父母有關」。

林博提醒除了成人，青少年情竇初開的時候也會遭遇類似問題，主因在於男女想法差異大，門診幫助他們了解自己的個性，明白確認適合自己的類型才是交往時要優先注意的選項，而不是受外在條件吸引。林醫師舉例有些年輕女性深深被高富帥類型的男性吸引，不過隨著女性年紀增長後，發現自己最在意的是對方是否有忠誠度，不過忠誠度與高富帥這2個特質往往衝突，若能提早了解適合的類型，再決定走入婚姻，擁有穩固婚姻的機率相對提高。