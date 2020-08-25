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沒看過的七夕禮！男友狂啃冰棒讓她起疑 真相曝光網喊好浪漫
第六感常讓女生發現真相，女網友在《Dcard》表示，最近男友從軍中放假回來，行蹤變得非常詭異，不僅到家樂福買一堆冰棒掃貨，每次到男友家都看見男友在吃冰棒，最讓原Po不解的是，男友每天不到十點就說要睡覺了，而在七夕前一天，原Po男友默默拿出驚喜，原Po才知道原來一切都是為了愛，網友看了也回應「很有創意欸！很有心！」。
原Po表示「最近幾次男友從軍中放假回來之後，行蹤非常的詭異，讓我不禁懷疑到底是怎麼了」，首先上次跟男友逛家樂福時，男友看到買一送一冰棒，直接打開冰箱掃貨。詭異行徑二、每次到男友家玩switvh時，男友都在吃冰棒，原Po說「躺著吃坐著吃趴著吃，親個嘴都有巧克力冰棒的味道」。詭異行徑三、男友每天不到十點就說要睡覺了。
在七夕前一天，他們約會時男友默默拿出一個盆栽，盆栽裡插滿綠色冰棒棍，男友說「你不是養什麼植物都會死掉嗎，送你一個不會死掉的」，冰棒棍還寫上每個喜歡原Po的理由，男友表示「為了寫這個我這幾個禮拜都一直狂吃冰棒欸，其實我都熬夜在做，我上面寫了每個喜歡妳的理由，想我的時候就可以拿一個起來看喔」。
原Po表示「看男友一臉開心地一直介紹自己做的多辛苦，內心也是有點小感動啦」，網友看完也回應「用姨母笑的表情看完文章，還覺得超級浪漫」、「哈哈哈哈太可愛了，感覺妳男友超極用心的」、「看到後面就想說怎麼不直接買冰棒棍啦」、「雖然完全不值錢也沒什麼多大功用，但如果收到真的很開心，男友的心意無價啊」。
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