沒看過的七夕禮！男友狂啃冰棒讓她起疑 真相曝光網喊好浪漫

第六感常讓女生發現真相，女網友在《Dcard》表示，最近男友從軍中放假回來，行蹤變得非常詭異，不僅到家樂福買一堆冰棒掃貨，每次到男友家都看見男友在吃冰棒，最讓原Po不解的是，男友每天不到十點就說要睡覺了，而在七夕前一天，原Po男友默默拿出驚喜，原Po才知道原來一切都是為了愛，網友看了也回應「很有創意欸！很有心！」。

原Po表示「最近幾次男友從軍中放假回來之後，行蹤非常的詭異，讓我不禁懷疑到底是怎麼了」，首先上次跟男友逛家樂福時，男友看到買一送一冰棒，直接打開冰箱掃貨。詭異行徑二、每次到男友家玩switvh時，男友都在吃冰棒，原Po說「躺著吃坐著吃趴著吃，親個嘴都有巧克力冰棒的味道」。詭異行徑三、男友每天不到十點就說要睡覺了。

在七夕前一天，他們約會時男友默默拿出一個盆栽，盆栽裡插滿綠色冰棒棍，男友說「你不是養什麼植物都會死掉嗎，送你一個不會死掉的」，冰棒棍還寫上每個喜歡原Po的理由，男友表示「為了寫這個我這幾個禮拜都一直狂吃冰棒欸，其實我都熬夜在做，我上面寫了每個喜歡妳的理由，想我的時候就可以拿一個起來看喔」。