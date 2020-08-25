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他買機車為油錢50元被女友甩 發文討拍反遭網友狂罵

聯合新聞網 / 綜合報導
他為了50元油錢，跟女友吵到分手。示意圖／聯合報系資料照片
他為了50元油錢，跟女友吵到分手。示意圖／聯合報系資料照片

兩性交往如果沒有共識，就很難走到最後。近日有網友在《Dcard》發文，他表示他與女友的感情在買了機車後生變，因為他跟女友協調，在車貸還清前，出門吃飯要改成AA制，雙方平均分攤，沒想到二人因為油錢50塊吵到分手，網友看完文章有不同看法，有人認為女生本身有公主病，更多人覺得男生太自私。

原Po表示，他買了一台五萬多塊的機車，跟女友的感情就回不去了，他解釋在爸媽沒有多給零用錢的前提下，他固定支出多了車貸，生活變得很辛苦，因此他跟女友提「在車貸還清前要改成AA制」，但是原Po女友排斥機車，女友認為機車安全性較低，原Po認為「她很反感覺得我們應該開車才對，根本是想拗我家買四輪」。

原Po說「前幾天因為油錢爆氣，分手了好瞎，50塊很貴嗎?」，從他與女友對話截圖中看到，他向對方表示「載你去車站（油錢）50元」，女友回「油錢也要跟我AA，會不會太過分」，原Po回「你既然都搭我的便車了，只不過是幫我分攤一點會很過分？更何況我的車超耗油，油價又開始在漲，就不能體諒我一下嗎？」

原Po女友怒嗆，「你以為我很愛坐，不坐就在路邊耍臉色給我看，椅墊超燙還硬要逼我坐，又不幫我準備安全帽，還一直要我刷卡加油」，原Po認為，刷卡有優惠才叫女友付，車箱也放不下兩頂大的安全帽，因為這件事他與女友分手了，他表示「有點後悔買車，買到變單身」。

網友看完，有人認為男生的要求太過分，「強迫別人坐你車還要付油錢？」、「可以理解原po女友的心情，這不是不願意付50油錢的問題...而是根本不想坐機車，你逼她坐還要跟她拿錢的不爽感」、「我覺得如果一個男人因為50跟我計較成這樣，我可能也是會傻眼」；也有人覺得「現在大家都知道你是油錢都要aa的台男」、「女生可以多體諒男友，感覺有公主病」、「機車都快冤枉死了，好冤枉啊！你們兩個合不來怪啥機車？」。

Dcard 機車騎士 油價

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