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哥帶女友回家住趕不走 網看房間照崩潰：實在太噁了

聯合新聞網 / 綜合報導
哥哥房間髒亂，雜物與垃圾共處一室，讓網友好崩潰。 圖擷自facebook
哥哥房間髒亂，雜物與垃圾共處一室，讓網友好崩潰。 圖擷自facebook

請神容易送神難，網友在《爆怨公社》上表示，自從哥哥帶女友回家住後，家裡就是雞犬不寧，她與哥哥住在同一層，共用廁所每次都被哥哥女友搞得很髒，後來家人受不了請哥哥女友離開，沒想到哥哥女友晚上又偷偷溜進來，連換大門鎖都趕不走對方，網友直呼「我真的受不了了，希望我家能早日恢復正常生活！」

原Po表示，「一直以來我家就跟我哥感情不好，因為從小他就會偷錢，不然就是惹事生非，要我爸媽幫他擦屁股」，去年哥哥帶女友回家住，開始了一場惡夢。原Po解釋「她沒帶半件衣服褲子來（住），我媽給她我沒在穿的衣服褲子，結果後來當理所當然，沒經過我同意直接拿我的褲子穿」，事後被原Po發現，對方才把褲子脫下來。

除此之外，哥哥女友衛生習慣也很差，原Po解釋「因為我跟他們的房間在同一層，所以廁所共用一間，不是馬桶蓋不掀，不然就是月經來，地板用的都是血不沖，衛生紙也都亂丟」，她請對方要改進，對方嘴上說好，實際上還是一樣髒亂，後來原Po家人受不了，請對方離開，哥哥女友無為所動，硬是要賴在這個家。

直到哥哥女友住院，原Po以為家裡終於可以清靜了，沒想到對方出院後又回來，原Po說「當面罵她叫她走，她還會直接無視妳走掉，然後晚上再偷偷溜進來」，哥哥女友沒讀書、沒工作，整天窩在他們家，家人還要幫她買飯，但對方連聲謝謝都沒說過。

原Po表示「目前已經有試過換大門鎖，但是我哥趁我媽在廚房煮菜，溜進來櫃子拿新的鑰匙」，她貼出與哥哥女友的對話截圖，以及哥哥房間的照片，她無奈的說「能在這種環境睡覺，我也是佩服，唉～希望我家能早日恢復正常生活」。

網友看了也回覆「 其實問題還是在於妳哥，不處理妳哥，永遠無法解決」、「那個枕頭...那個房間....天啊」、「我只能說什麼鍋配什麼蓋，他們那對都有問題」、「要是我，就把他東西包一包丟出去」、「這張照片我差點吐出來了」、「垃圾堆裡求生存嗎…太噁了」。

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