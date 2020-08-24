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他月給女友家人10K生活費 女友媽驚人要求讓他求助

聯合新聞網 / 綜合報導
男子表示自從跟女友交往後，他每個月固定給女友家人生活費，網友看了直搖頭。 圖／聯合報系資料照片
男子表示自從跟女友交往後，他每個月固定給女友家人生活費，網友看了直搖頭。 圖／聯合報系資料照片

情侶交往不管是AA制，還是AO制，只要雙方有共識即可，不過這種狀況你能接受嗎？一名網友在《靠北女友》上發文，他表示與女友在一起兩年，他每個月給女友家人生活費，沒想到女友媽媽要求他，「不管女兒有沒有工作，每個月都要固定給她生活費」，原Po詢問「請問各位現在這樣要求有合理嗎？」

原Po解釋，他跟女友在一起兩年，女友全家都沒有工作，所以他每個月會給女友母親五千到一萬元生活費，原Po說「看每個月賺多賺少，賺比較多的話當然會多給一些」，他說明自己其實家中上有老下有小，每個月還有背貸款的壓力。

某天，女友媽媽要求他「不管女兒有沒有工作，每個月都要固定給她生活費，讓她可以多存點錢」，原Po無奈地詢問「請問各位現在這樣要求有合理嗎？結婚後會合理嗎？」

網友看完有人認為，這種要求太過分「你都覺得不合理來問大家了，還需要回答什麼」、「要是還沒結婚，不可以這樣，不然分手後會很難算清，除非你很大方」、「這種也是依個人情況決定，婚後或許可以，可是有些人婚後也不一定願意養兩家」、「為什麼交一個女友，要養她全家？你是搖錢樹嗎？」。

也有人歪樓回應「全家都沒工作還沒餓死，後台一定很硬」、「我求你務必要養他們全家一輩子，沒多少人有你這樣的能力可以養兩家子，請不要放出來害人」、「全家都沒有工作，因為是地主還是遊民嗎」、「笑死，還沒結婚就這樣，拜託你不要放生」、「當然是不合理阿」。

媽寶 情侶

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