「三十而已」寫實刻劃現代女性30歲的心境。圖／摘自微博

兩部經典劇，送給所有三十歲還努力相信生活的你。三十歲後的愛情，是不再需要假裝灑脫，以及開始學會原諒自己。

從韓劇《浪漫的體質》到陸劇《三十而已》，都描述了三個30歲的女生，如何在生命滿目瘡痍之後，選擇以自己的方式繼續眼前的人生。

30 歲以後的愛是什麼？

是你會在心碎以後發現世界末日始終沒來，你得爬起來繼續生活；是你發現你自己的幸福，你只能過問你自己；是生活原來沒有更好，但你能比較坦然地提起前任、可以放任自己難受，愛情還是如此痛苦，但你已經比昨天以前都更承擔得起。

以下盤點劇中金句，下一次愛，你知道你仍舊會為自己認真到底。

「人心，並沒有可信的安保系統。不管是對方的心，還是我的心。」《浪漫的體質》

「變黯淡的不是婚姻，是人。」《三十而已》

三十歲以後，你會慢慢明白並且接受沒有什麼是一定在你的掌控範圍內的。你二十幾歲時花了很多時間想確認伴侶在一份愛裡的心意，但三十歲以後，你會更常花時間確認自己的那份。

這就是我要的生活嗎？如果兩個人沒有比一個人快樂，我們還需要繼續下去嗎？人心並不如常，但永遠對自己誠實，你會找到一個眼前最適合的答案。

「對逝去的戀情耿耿於懷，並不是件丟臉的事，這是你撐過那痛苦的時光所該有的權利！」《浪漫的體質》

「沒有二十歲的肆意灑脫，沒有四十歲的雲淡風輕。三十，想要的是更好的生活。」《三十而已》

可能常常會有人對你說，都幾歲了，談個戀愛還這樣狼狽；或者都已經過那麼久了，還對前任耿耿於懷做什麼？好像一定要頭也不回地走，才配得起夠帥氣的人生。但問問你自己，如果你曾經花那麼多力氣、付出那麼多心力在這段感情，你付出同等的時間感到心碎，只是合情也合理。

三十歲沒別的，就是沒過去那樣的黏黏膩膩，也不是什麼都能就此瀟灑風清；而是從開始到結束，你為自己痛快地走過一次！

「你的幸福為什麼要問我呢？」《浪漫的體質》

「三十歲，只是被時間偷走了一點小青春，帶給我們的卻是獨一無二的閱歷、體悟情感的經歷、和追求更好的動力。」《三十而已》

當你對一個愛錯的人恨之入骨，他成為你想要抹去的一處污點，並且最後你會發現你只能恨你自己。當初為什麼那麼毫無顧忌地把自己交付出去？為什麼會讓自己陷入這樣的深淵？

但三十歲的骨氣是，你知道自己走過的路，知道真誠很美，並且配得起更好的幸福。你的幸福沒有問過誰，它已經回到你的手裡。

「當時的我們，已經在當時的時間裡，竭盡了全力。過去的時間就放手吧！」《浪漫的體質》

「人啊，拿了不屬於自己的東西，早晚要用另外一種方式還回去的。」《三十而已》

明明是離開一個不適合的人，為什麼反而讓你更加難受？也許我們需要學會認輸吧，承認當時的自己，已經對愛盡力；重來一次也不會更好，因為當下的你從來不差。

是你的，終究會回到你這裡。

「你不是因為離別的傷口而難過，愛情本身就是傷口，在愛情一開始就會受傷，然後離別後就會消失，摸著受過傷的地方結得痂，不斷撫摸結痂，一旦掉下就只會感受到空虛而已。剛開始時、受傷時並不會痛，所以才會上當啊！」《浪漫的體質》

花了很多年時間，你才終於摸透一點點愛情的本質，知道在交付自己的那一刻，傷口就已經形成。因此，讓你疼痛的不是誰離開了誰，而是你們再也沒有關係。那些曾經有過的名分、彼此對彼此的親暱稱謂，都會從此消失，這往往讓你難受不已。

「肚子餓的時候覺得空虛，填飽了又覺得孤獨。活著不就那樣嗎？」《浪漫的體質》

「二十歲追求的是樣式，三十歲追求的是品質。」《三十而已》

就像人會肚子餓一樣，你仍舊有許多感覺內心空洞的時刻，譬如生活不論好壞都沒人可以分享的時候、累了一天下班後發現還是毫無回音的房間；但黏搭搭的感情你也不要。你知道太餓太撐都不好，與其急著解決這些孤獨感，不如先把眼前自己的生活過好。

畢竟現在的你，不論在生活或愛情的詞典裡，已經沒有將就二字。

《浪漫的體質》全劇用「30 歲後，會好起來的」貫穿主題、《三十而已》則是提到「三十而立？不過三十而已」。另外也別忘了台灣的經典熟女劇《俗女養成記》，39 歲沒房沒車沒子沒老公，好像有點可憐；但如此努力尋找出路、膽敢相信自己有更多選擇的我們，不也很可愛嗎？

三十歲像是一個練習生命力道的年紀，不要抓得太緊或太鬆，恰到好處，依舊疼痛；你會為此發現，你的皺紋變多了、人生老了、機會變少，但即使如此，你還是會在走了很遠的路以後，發現自己仍然值得幸福的日子。

「即使你的人生是烏雲遍佈，我也依然愛你。」

多年以後你突然明白，原來這不是給誰的情話，而是給你自己。

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「肚子餓時覺得空虛，填飽了又覺得孤獨」從《浪漫的體質》到《三十而已》說出三十歲後的愛情