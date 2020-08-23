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不熟男網友「狂撩」讓她超崩潰 對話曝光網友一面倒喊：噁男

聯合新聞網 / 綜合報導
男生「撩妹」如果不掌握好限度，很有可能會被當成「噁男」。 示意圖/ingimage
男生「撩妹」如果不掌握好限度，很有可能會被當成「噁男」。 示意圖/ingimage

男女交往前的發展階段，講一些曖昧的話「撩一下」，有時可幫助感情升溫。然而這個「撩」的限度卻要非常小心地掌握，萬一在還不熟的階段撩過頭，反而會產生反效果。就有一位女網友在PTT分享被不熟網友狂撩的故事，讓網友全都直呼「超噁心」。

網友在PTT女孩板表示，她不久前在網路認識一個男生，每天都會用Line聊個五句左右，通常3到4小時回覆一次，聊天內容也很正常，會刻意避免腥羶色的話題。結果某天，男網友竟然直接邀請她去台中玩，說「直接衝一波台中了啦，我帶妳到處走走」，原po表示沒那毅力，對方不死心地表示「為了我還沒有毅力嗎？」

原po再進一步暗示自己很懶，除非是為了身邊朋友才有可能，沒想到對方非但沒看懂，反而還直接說，「為了你未來男友，今天狂撩，嘿嘿。」原po最後明確拒絕，對方竟還補一句「明明就喜歡，在那邊...」。讓原po超級傻眼地向網友抱怨，「這對女生來說真的有撩到嗎？只有我覺得有點噁心嗎？」

這些撩人方式也令網友直呼「超噁」、「這什麼國中生油條人設？」「在撩，但自以為是，超讓人反感的」、「撩妹技巧很low」、「滿自以為的」、「自以為的噁男」、「自我膨脹成這樣，笑死」、「這看了完全無感啊」。

還有網友看破這種手段，「釣魚啦」、「這種就亂槍打鳥，一次跟很多女生聊，每個都會問一輪」、「是在撩人沒錯，但看起來亂槍打鳥，看誰上當」。但也有網友表示這種手段其實很有效，「這種命中率雖低，但只要被點到，成功率就是100%」、「以前我也會覺得這個男的過度自信。直到我發現，每個8+9都是用這招，其實有些女生也是喜歡這樣的男生。」

PTT

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