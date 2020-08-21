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交友軟體遇正妹開10條件 網友一看全傻眼：是極品
交友軟體提供方便又快速的交友管道，是生活圈缺乏異性者的一大福音。近日就有一位PTT網友表示自己在某交友軟體上看見一個漂亮的女生，然而看完她洋洋灑灑列出的「十大條件」後，原PO遲遲不知道該如何回應，就連其他網友看完也表示「簡直極品」！
原PO在PTT上表示自己最近孤單寂寞覺得冷，下載了一款號稱嚴格審查的交友軟體，在上面遇見一個漂亮的26歲女生，不過看了對方自我介紹後遲遲不知道該怎麼回應，才上來問網友，「不曉得大家有沒有什麼建議，可以讓我跟她可以好好聊聊的？」
原PO貼出對方的自我介紹，上面十條包括「目前在家吃老本」、「愛打麻將」、「偏強勢」、「唱歌好聽，不愛喝酒」、「不太能搭大眾運輸工具」、「喜歡看書看電影」，而引起網友議論的是第十條「我未婚單親媽媽，待產中，是兒子」。
網友一看傻眼，「第十點我不行」、「極品，千萬別放手了」、「找現成老爸，就是你了」、「划算啊！」、「買一送一，而且直接升級當爸爸，這你還不快聯絡！」、「第十點到底誰可以？」、「翻譯一下：1.我沒錢、2.我花錢、3.我脾氣差」、「翻譯：徵ATM」。
但也有網友認為「至少人家誠實」，「優點：非常誠實」、「未婚當媽媽還主動辭工作，姑且算誠實吧」、「太誠實了吧，我喜歡」、「蠻誠實的啦，不然都會等生下說那是親戚的兒子借住我們家」。
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