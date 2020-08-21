男霸氣要女友辭職「我養妳」慘遭拒 網一面倒嗆：誰要你養

現代女性意識逐漸抬頭，比起「給男人養」，許多女性更認為應該保有自己的賺錢能力。就有一位男性網友在臉書「靠北女友my girlfriend」上面發文表示，由於女友工作環境太多「豬哥」，希望女友辭職讓他養，女友卻不願意，讓他不解「是在堅持什麼？」卻慘遭網友一面倒酸「誰要你養」。

在臉書「靠北女友my girlfriend」上表示，「真的很討厭女友工作環境一堆豬哥，明知道女友已經有男友了，還硬要追，厚顏無恥。叫女友辭職，我養她，她竟然不要？女友表示她還有學費、卡費要付，即使我負擔得起，她也拒絕」，令原po氣憤，「不知道在堅持什麼？還是，是因為妳們女生很享受被追求的感覺？男友難當，都我付也不行，都不付又要被妳們女生說小氣」。

見此文，許多網友酸，「養？薪水先報，我再看你有什麼能力養」、「自己養得起自己為啥要你養啊？還要看你臉色」、「你養？小看了女生的消費能力」、「她不會想跟你很久啦，靠自己努力比較實在啦！」、「真的辭職後，會有很多可以吵架的問題衍生」、「我也不喜歡伸手要錢的感覺，自己賺的花起來比較實在，也省得哪天吵架拿錢這件事出來吵」。

女性網友也點出顧忌的還是「看男友臉色過活」，「真要讓你養你又要開始說『每天在家無所事事，花你的錢』」、「前面都講的很好聽，一堆人到後面的心態就是女友都跟自己伸手要錢，然後開始對女友耍大牌」、「先不管你有沒有能力，正常人都不會想要一輩子看另一半的臉色過生活」。