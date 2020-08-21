快訊

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫搶救中

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男霸氣要女友辭職「我養妳」慘遭拒 網一面倒嗆：誰要你養

聯合新聞網 / 綜合報導
現在女性意識逐漸抬頭，許多女生寧願自己賺錢也不願給男人養，以免要看他人臉色度日。 示意圖/ingimage
現在女性意識逐漸抬頭，許多女生寧願自己賺錢也不願給男人養，以免要看他人臉色度日。 示意圖/ingimage

現代女性意識逐漸抬頭，比起「給男人養」，許多女性更認為應該保有自己的賺錢能力。就有一位男性網友在臉書「靠北女友my girlfriend」上面發文表示，由於女友工作環境太多「豬哥」，希望女友辭職讓他養，女友卻不願意，讓他不解「是在堅持什麼？」卻慘遭網友一面倒酸「誰要你養」。

在臉書「靠北女友my girlfriend」上表示，「真的很討厭女友工作環境一堆豬哥，明知道女友已經有男友了，還硬要追，厚顏無恥。叫女友辭職，我養她，她竟然不要？女友表示她還有學費、卡費要付，即使我負擔得起，她也拒絕」，令原po氣憤，「不知道在堅持什麼？還是，是因為妳們女生很享受被追求的感覺？男友難當，都我付也不行，都不付又要被妳們女生說小氣」。

見此文，許多網友酸，「養？薪水先報，我再看你有什麼能力養」、「自己養得起自己為啥要你養啊？還要看你臉色」、「你養？小看了女生的消費能力」、「她不會想跟你很久啦，靠自己努力比較實在啦！」、「真的辭職後，會有很多可以吵架的問題衍生」、「我也不喜歡伸手要錢的感覺，自己賺的花起來比較實在，也省得哪天吵架拿錢這件事出來吵」。

女性網友也點出顧忌的還是「看男友臉色過活」，「真要讓你養你又要開始說『每天在家無所事事，花你的錢』」、「前面都講的很好聽，一堆人到後面的心態就是女友都跟自己伸手要錢，然後開始對女友耍大牌」、「先不管你有沒有能力，正常人都不會想要一輩子看另一半的臉色過生活」。

男性 女性主義

延伸閱讀

情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

面試後獲「12字」未錄取通知 網友傻眼：這回覆好直白

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

訂房網有空殼旅店？西門町傳旅宿糾紛 業者強迫「訂A房換價高B房」

相關新聞

爸媽追著餵飯、穿衣 幼童少有練習機會反而發展遲緩

南投一名4歲男孩，近日手總無力，連鑲嵌積木都無法組合或拆解，拿玩具常常掉到地上。媽媽帶他至復健科門診，並跟醫師補充，發現...

男霸氣要女友辭職「我養妳」慘遭拒 網一面倒嗆：誰要你養

現代女性意識逐漸抬頭，比起「給男人養」，許多女性更認為應該保有自己的賺錢能力。就有一位男性網友在臉書「靠北女友my girlfriend」上面表示，由於女友工作環境太多「豬哥」，希望女友辭職讓他養，女友卻不願意，讓他不解「是在堅持什麼？」

【女性臉譜】May／小女子大抱負

「我錄取了！我要去讀大學了！」看到阿英在臉書上分享這則喜訊，為她開心不已。她用柬埔寨文寫了一行字，我看不懂，應該是向母國的家人報喜訊。 我和阿英結緣於社區大學外籍配偶中文識字班，初識時她才來台三個月

【生活點滴】陳穆儀／助人為樂

一早與女兒匆匆趕上班，一上公車就看到好幾位婆婆媽媽圍著坐在博愛座上的老先生獻策，只見阿伯的襪子被鮮血浸濕，上方脛骨處用衛生紙團壓住的傷口似乎仍不停地有血滲出。 還好再過兩站就是石牌地區著名的醫學中心

【夫妻之間】儀子／正向思考的神隊友

帶著三個孩子跟先生到德州出差，適逢暑假，我們決定先在轉機的舊金山停留一周。然而在機場辦理租車手續時，才想起完全忘了帶國際駕照這件事，我和先生身上僅剩我的一張台灣駕照，腦中不禁浮現一家五口在舊金山步行的

老媽傳勵志雞湯文苦勸別安逸！她用「神邏輯」一秒破解

當父母的總是會為兒女未來擔憂，不時發一些文章提醒孩子要努力點。就有一位網友收到媽媽傳來的寓言故事，提醒女兒「別在能吃苦的年紀選擇安逸」，然而她眉頭一皺發現這則故事有個漏洞，用神邏輯直接破解，網友看了紛紛大讚「超神」。

該送曖昧對象什麼生日禮物？網放大絕：「這招」最安穩

很多人說，曖昧時期是感情中最讓人享受的過程，但也常被那種模糊不清的關係搞得心情七上八下，充滿著惶恐及不安，有一名女網友問道，曖昧1個月的男性友人快生日了，因為尚未確認關係，不知道該送什麼，想來網上尋求幫忙，結果大部分的網友都推薦「吃飯」。

孫子哭鬧！開宮廟的阿公阿嬤餵「喝符水」 引發夫妻離婚大戰

傳統信仰具有安定心神的效果，面對小孩哭鬧、受驚嚇等情況，多數長輩會提議讓小孩子收驚、「喝」符水等。不過，近日就有網友對於是否要讓小孩飲用符水提出討論，現代爸媽多半認為符咒本身的材質來歷不明，深怕讓小孩直接飲用會有風險。

媽媽想法大不同！民法下修18歲成年 8成家長不贊成

行政院會通過民法部分條文修正草案，將成年年齡由現行的20歲下修至18歲，未來年滿18歲就可自主結婚，不需再經過父母同意，且可自行租房、買手機、辦信用卡、銀行開戶、貸款等，也不必徵得法定代理人同意，但家長意見大不同！據BabyHome調查，8成家長不贊成民法法下修成年年齡，並擔心18歲可自主決定結婚，孩子恐為愛沖昏頭，有爸媽表示：「太早結婚，恐增加離婚率！」

U值媒／單一性別優勢局面的負面效應

陽剛好鬥即是雄性專有的特質，任一或全體的雄性，不分物種皆然；柔順慈愛即是雌性專有的特質，任一或全體的雌性，不分物種皆然。而羊性、牛性、貓性、犬性、馬性或驢性，都是專屬於該物種的特質，不分性別一體適用。然而在我們人類身上，一切都變了。我們太過執著於男性化與女性化的現象，反而疏於關注共通的人性。我們顯然很清楚自己身為人類並且深感自豪，卻鮮少深思我們為何具備身為人的資格？只是一味在兩性差異上大做文章，卻沒有思考男人與女人是否皆未臻人性完美、或者逾越了界線？不斷強調做某事「很爺們」、做某事「很娘們」，卻很少思考身為人類該如何舉措。

U值媒／很抱歉，那時候我喜歡上了別人

如果人生中一定要誠實說出一件因為自己做錯，然後後悔很久很久很久的事，我想這件事一定就是我的初戀。年過40，結婚也超過十年以上的我，現在才準備回顧自己的初次愛情，某種程度上的確是一件很愚蠢的事。但是我必須承認，也因為經過歲月各式各樣殘忍的風霜與歷練，我才有勇氣重新面對，因為當初的不成熟，所以導致內心始終揮趕不去的罪惡感。從我努力想要忘記過去的感情，到現在我願意誠實面對自己的錯誤，這中間超過十多年的光陰，我始終感到歉疚，因為自己的錯誤造成別人曾經的痛苦。

U值媒／性自主浪潮下 為何用一夫一妻制限制自由呢？

有人對婚姻充滿好奇，有人對婚姻害怕恐懼，也有人對婚姻是又愛又恨。婚姻，其實是一個非常不自然的產物，是人類特別創造出來的一個制度，畢竟你從來沒有看過母花豹跟公花豹說我要離婚，然後還要打官司、分財產的吧？人類創造了婚姻，但又對它頗有微詞。這週剛剛看完果陀劇場的舞台劇《我的大老婆》，因此就來談談對婚姻的看法。

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海警

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。