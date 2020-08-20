老媽傳勵志雞湯文苦勸別安逸！她用「神邏輯」一秒破解

當父母的總是會為兒女未來擔憂，不時發一些文章提醒孩子要努力點。就有一位網友收到媽媽傳來的寓言故事，提醒女兒「別在能吃苦的年紀選擇安逸」，然而她發現這則故事有個漏洞，用數學邏輯直接破解，網友看了紛紛大讚「超神」。

有位網友在FB分享她的媽媽傳來的寓言故事，內容寫著「當老鼠在米缸都是米的時候，老鼠覺得很安逸；當某天米缸見底，才發現想跳出去已無能為力。有一種陷阱，名叫安逸」。還特別提醒女兒謹記「別在最能吃苦的年紀選擇安逸，混下去很簡單，混上去不容易。」

原PO眉頭一皺，發現這個故事有個漏洞，於是她回覆媽媽，「一隻老鼠平均每日進食10-30克，取平均值大約23克，而老鼠平均壽命1-2年，取平均值1.5年大約548天，則假設一隻老鼠一輩子的進食量是23克×548=12604克=12.604公斤。另外，容量10公斤的米缸其實不少，考慮到老鼠可以亂跑進米缸基本上不會是剛出生，有很大的機率那個米缸就夠老鼠躺著吃一輩子了，出去幹嘛？」

事後她在FB上分享這件「邏輯打敗雞湯」的趣事，並喊「好了媽不要再傳雞湯給我了」，被網友大讚「超神」，「優質」、「各位，這就是數學與科學」、「邏輯很重要，笑」、「精算師是妳？」

還有網友跟原PO認真起來，「不用喝水嗎？」、「吃了總會拉，所以踩著自己大便出去就好，結案」、「一般常見老鼠跳躍力約為40-50公分，跳得出去吧」、「就算老鼠真的活那麼久還把米全吃光了，牠踩著屎也能出去」、「生物學系反駁：沒水喝啦」、「誰家的米缸裡面住老鼠會沒發現啦」。