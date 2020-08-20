該送曖昧對象什麼生日禮物？網放大絕：「這招」最安穩

很多人說，曖昧時期是感情中最讓人享受的過程，但也常被那種模糊不清的關係搞得心情七上八下，充滿著惶恐及不安，有一名女網友問道，曖昧1個月的男性友人快生日了，因為尚未確認關係，不知道該送什麼，想來網上尋求幫忙，結果大部分的網友都推薦「吃飯」。

一名女網友在PTT Boy-Girl版上發文表示，最近有個曖昧1個月的男性友人要生日了，是一名工程師近40歲，平常穿搭是走休閒路線，本來想送PORTER大約6-7千的男包，因為他的包包看起來有點舊了，但想想因為還沒確定關係，怕送太貴重的禮物會給人壓力太大，GOOGLE後有推薦手作禮物，但也不知道作什麼，想問問看這個情況下，男生收到什麼會開心？

網友看到後紛紛回應「請他吃飯就好」、「說不定包包看起來舊但有感情，要人家換還不要，吃飯倒是安穩的選項」、「只是曖昧而已，還沒確認關係，吃飯就好」、「不用送禮，吃飯就行了，也不一定要在生日當天吃啊」但也有人持反對態度「請吃飯=在生日花時間在你身上耶，沒確定關係的話更容易被打槍吧」。

也有人表示「除非很確定對方喜歡手作禮物，不然不要送手作禮物和卡片，因為這年紀的人不論男女都已經不太收這類物品，有些人都想斷捨離了。還只是曖昧期不要送什麼禮物，無論送什麼都很難恰到好處，請吃飯的話，說不定他會回請你，就有機會再繼續發展」。