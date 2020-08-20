快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

該送曖昧對象什麼生日禮物？網放大絕：「這招」最安穩

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

很多人說，曖昧時期是感情中最讓人享受的過程，但也常被那種模糊不清的關係搞得心情七上八下，充滿著惶恐及不安，有一名女網友問道，曖昧1個月的男性友人快生日了，因為尚未確認關係，不知道該送什麼，想來網上尋求幫忙，結果大部分的網友都推薦「吃飯」。

一名女網友在PTT Boy-Girl版上發文表示，最近有個曖昧1個月的男性友人要生日了，是一名工程師近40歲，平常穿搭是走休閒路線，本來想送PORTER大約6-7千的男包，因為他的包包看起來有點舊了，但想想因為還沒確定關係，怕送太貴重的禮物會給人壓力太大，GOOGLE後有推薦手作禮物，但也不知道作什麼，想問問看這個情況下，男生收到什麼會開心？

網友看到後紛紛回應「請他吃飯就好」、「說不定包包看起來舊但有感情，要人家換還不要，吃飯倒是安穩的選項」、「只是曖昧而已，還沒確認關係，吃飯就好」、「不用送禮，吃飯就行了，也不一定要在生日當天吃啊」但也有人持反對態度「請吃飯=在生日花時間在你身上耶，沒確定關係的話更容易被打槍吧」。

也有人表示「除非很確定對方喜歡手作禮物，不然不要送手作禮物和卡片，因為這年紀的人不論男女都已經不太收這類物品，有些人都想斷捨離了。還只是曖昧期不要送什麼禮物，無論送什麼都很難恰到好處，請吃飯的話，說不定他會回請你，就有機會再繼續發展」。

七夕 情人節 情侶 兩性關係

延伸閱讀

省房租？女想與男友家人同住 網一面倒勸：小心得不償失

怎麼跟心中的「落差」培養感情？三招幫你喘口氣

媽媽想法大不同！民法下修18歲成年 8成家長不贊成

他中發票20萬元 女友開口要分一半「不然分手」

相關新聞

老媽傳勵志雞湯文苦勸別安逸！她用「神邏輯」一秒破解

當父母的總是會為兒女未來擔憂，不時發一些文章提醒孩子要努力點。就有一位網友收到媽媽傳來的寓言故事，提醒女兒「別在能吃苦的年紀選擇安逸」，然而她眉頭一皺發現這則故事有個漏洞，用神邏輯直接破解，網友看了紛紛大讚「超神」。

該送曖昧對象什麼生日禮物？網放大絕：「這招」最安穩

很多人說，曖昧時期是感情中最讓人享受的過程，但也常被那種模糊不清的關係搞得心情七上八下，充滿著惶恐及不安，有一名女網友問道，曖昧1個月的男性友人快生日了，因為尚未確認關係，不知道該送什麼，想來網上尋求幫忙，結果大部分的網友都推薦「吃飯」。

孫子哭鬧！開宮廟的阿公阿嬤餵「喝符水」 引發夫妻離婚大戰

傳統信仰具有安定心神的效果，面對小孩哭鬧、受驚嚇等情況，多數長輩會提議讓小孩子收驚、「喝」符水等。不過，近日就有網友對於是否要讓小孩飲用符水提出討論，現代爸媽多半認為符咒本身的材質來歷不明，深怕讓小孩直接飲用會有風險。

媽媽想法大不同！民法下修18歲成年 8成家長不贊成

行政院會通過民法部分條文修正草案，將成年年齡由現行的20歲下修至18歲，未來年滿18歲就可自主結婚，不需再經過父母同意，且可自行租房、買手機、辦信用卡、銀行開戶、貸款等，也不必徵得法定代理人同意，但家長意見大不同！據BabyHome調查，8成家長不贊成民法法下修成年年齡，並擔心18歲可自主決定結婚，孩子恐為愛沖昏頭，有爸媽表示：「太早結婚，恐增加離婚率！」

U值媒／單一性別優勢局面的負面效應

陽剛好鬥即是雄性專有的特質，任一或全體的雄性，不分物種皆然；柔順慈愛即是雌性專有的特質，任一或全體的雌性，不分物種皆然。而羊性、牛性、貓性、犬性、馬性或驢性，都是專屬於該物種的特質，不分性別一體適用。然而在我們人類身上，一切都變了。我們太過執著於男性化與女性化的現象，反而疏於關注共通的人性。我們顯然很清楚自己身為人類並且深感自豪，卻鮮少深思我們為何具備身為人的資格？只是一味在兩性差異上大做文章，卻沒有思考男人與女人是否皆未臻人性完美、或者逾越了界線？不斷強調做某事「很爺們」、做某事「很娘們」，卻很少思考身為人類該如何舉措。

U值媒／很抱歉，那時候我喜歡上了別人

如果人生中一定要誠實說出一件因為自己做錯，然後後悔很久很久很久的事，我想這件事一定就是我的初戀。年過40，結婚也超過十年以上的我，現在才準備回顧自己的初次愛情，某種程度上的確是一件很愚蠢的事。但是我必須承認，也因為經過歲月各式各樣殘忍的風霜與歷練，我才有勇氣重新面對，因為當初的不成熟，所以導致內心始終揮趕不去的罪惡感。從我努力想要忘記過去的感情，到現在我願意誠實面對自己的錯誤，這中間超過十多年的光陰，我始終感到歉疚，因為自己的錯誤造成別人曾經的痛苦。

U值媒／性自主浪潮下 為何用一夫一妻制限制自由呢？

有人對婚姻充滿好奇，有人對婚姻害怕恐懼，也有人對婚姻是又愛又恨。婚姻，其實是一個非常不自然的產物，是人類特別創造出來的一個制度，畢竟你從來沒有看過母花豹跟公花豹說我要離婚，然後還要打官司、分財產的吧？人類創造了婚姻，但又對它頗有微詞。這週剛剛看完果陀劇場的舞台劇《我的大老婆》，因此就來談談對婚姻的看法。

【女性心聲】蝕鶼／當了家庭主婦之後

看著資料表格上的職業欄位，我像考試遇到難題的學生，筆怔在空中，腦中一片空白。 我是個全職媽媽，自兩個孩子相繼呱呱落地，一心一意就只想看他們閉著眼睛喝奶、肥嘟嘟的腳在空中做運動、翻身後變成地上爬不停的

【住在陰陽海邊】施岑宜／不缺

前幾周追了幾年前的韓劇《商道》，這是部講述朝鮮傳奇商人的故事。對於我這個在小康家庭長大、父母都是公職人員的人，商場上的一切種種，富貴險中求的商人們那種不擇手段拚命求存的方式，看起來特別新鮮，有時也難免

【相處之道】洪彩鑾／困擾一輩子的孝子牌

人們說麻將是國粹，不打牌的我卻曾因孝子牌深受其害。 認識老公那年的中秋節，在他家吃完晚飯，他便急匆匆地送我回宿舍又趕著要回去；看著賞月的熙攘人群，眼前此人竟是這般無趣，氣得我都想分手了，他才透露家人

彰化都市傳說！去八卦山的情侶都會分手？ 網：沒緣份就會分

七夕情人節快到了，許多情侶會去知名景點約會享受兩人時光，其中彰化的八卦山有個都市傳說，讓網友不禁直呼，八卦山是「分手聖地」，引起許多討論。

親子鑑定99%吻合 男卻關心「0.02%可贏否認官司？」遭砲轟

天賜麟兒！你會感到開心還是難過？一名網友在公開社團表示自己是代友發問，他表示友人進行親子DNA鑑定，結果顯示有高達99%的吻合機率，但他因不想支付扶養費而在打否認親子關係的訴訟，「有沒有可能靠那0.02128%逆轉勝？」這篇文章引起大批網友砲轟「自己生的自己還不敢負責？」

熱門新聞

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

林佳龍：北宜高鐵3線評估 盡量遠離集水區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。