孫子哭鬧！開宮廟的阿公阿嬤餵「喝符水」 引發夫妻離婚大戰

傳統信仰具有安定心神的效果，面對小孩哭鬧、受驚嚇等情況，多數長輩會提議讓小孩子收驚、「喝」符水等。不過，近日就有網友對於是否要讓小孩飲用符水提出討論，現代爸媽多半認為符咒本身的材質來歷不明，深怕讓小孩直接飲用會有風險。

一名網友在PTT八卦板分享友人的故事，他表示友人的小孩最近生病了，剛好娘家是開宮廟的，就幫孫子求符水，喝下去後病也都改善了，沒想到「先生得知後竟然暴怒」，友人的先生說自己已經忍無可忍，甚至揚言「要離婚」，讓她非常困擾。

然而，也有另一名女網友發文表示曾跟老公討論過關於傳統信仰的問題，她認為如果要「治病」，讓小孩「喝」符水或吃來路不明的藥物是絕對不行的，但若在身體沒有傷口的前提下，只是洗符水、洗艾草水反倒是可以接受。

她坦言，其實身上有傷口就會直接去看醫生，例如為了收驚、去過喪事或順應端午節習俗洗艾草水等等，其實就跟身上戴著平安符一樣，是求一種心理慰藉，「如果要洗非治病用的符水當然可以接受，洗完也會再用清水沖掉，不讓小孩喝到」。

對於家中長輩因信仰緣故，想讓小孩子喝符水、洗符水的問題，不少同為爸媽的網友多存有疑慮，有人就在文章下方回應「有的符咒會用硃砂畫，要注意」、「不接受洗符水，但艾草跟壯膽石可以接受」、「長輩說（小孩）洗符水才不會一直哭鬧，但有時候他們只是求心安而已」。

但也有其他網友認為，「我可以接受洗某些藥草類的，有些具安定神經的效果」、「科學理論上確實有寧神靜心之效」、「艾草有安身的功效，無關信仰，可以接受」、「洗可以接受，但不能任何問題都要洗符水」。