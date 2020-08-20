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媽媽想法大不同！民法下修18歲成年 8成家長不贊成

聯合新聞網 / BabyHome
圖 / Pixabay
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【文：武美齡、張詩華】

行政院會通過民法部分條文修正草案，將成年年齡由現行的20歲下修至18歲，未來年滿18歲就可自主結婚，不需再經過父母同意，且可自行租房、買手機、辦信用卡、銀行開戶、貸款等，也不必徵得法定代理人同意，但家長意見大不同！據BabyHome調查，8成家長不贊成民法法下修成年年齡，並擔心18歲可自主決定結婚，孩子恐為愛沖昏頭，有爸媽表示：「太早結婚，恐增加離婚率！」

擔心孩子不成熟，8成家長不贊成民法下修18歲成年

行政院本次修法重點是將民法成年年齡下修，從20歲調到18歲，而結婚年齡則將原規定男性18歲、女性16歲，修正為男女結婚年齡均為18歲。不過，根據BabyHome於8/14～8/17的調查顯示，高達83％家長「不贊同」民法成年年齡20歲下修為18歲。BabyHome本次調查以家有10~18歲孩子的家長為大宗，小孩年齡平均12歲，居住地多落在大台北地區。另有11％表示「贊成」，6％認為「沒差」。

當被問到「18歲可自主決定結婚，不需經父母同意，是否會擔心孩子因此為愛沖昏頭」，有81%爸媽表示「會」，問卷中家長不贊同18歲自主結婚的原因包括：「心智不成熟」、「18歲是容易衝動的年紀，思考不周全」、「社會歷練不足」、「經濟能力都還無法獨立如何照顧一個家庭？」「太早結婚，恐會增加離婚率」、「如何有能力去承諾及照顧對方」「20歲都不代表心智成熟了，更何況18歲」。

但是，也有11%表示贊成民法下修為18歲成年的家長表示，「不管下修幾歲，孩子都要自己的行為負起責任」，「讓孩子提早擁有參與的權利，但教育及文化也應為此做調整與變化，讓孩子了解權利義務的重要」，「及早為自己負責」。有趣的是，根據BabyHome的調查，贊成修法的父母，平均年齡43歲，相較於不贊成的平均年齡39歲，相對較為年長。

心理師：父母不可能一輩子擔任孩子的「守門員」

王意中心理師表示，其實無論是18歲、20歲、或是4、50歲，父母都一樣會為孩子擔心，但父母不可能一輩子擔任孩子的「守門員」，終有一天孩子要長大、對自己負責。假如在孩子兒童、青少年時期，親子間便從未談論有關感情的事情，那麼即使到了20歲，也不會主動與父母談論自己的情感。另外有些父母則對孩子講道理、或是以自身過往經驗和孩子談情感，但講完後便暗示孩子一定要照父母期望的方式做，這對青春期的孩子會相當抗拒。

王意中心理師分享，平時可以透過新聞、或是電影與電視劇，討論劇中的情感事件，藉此了解孩子看法，父母也能分享自己的想法，但不需強迫孩子接受，如此孩子會更願意與父母談論。

對於擔心孩子經濟不夠獨立問題，財經專家建議從「5歲到大學，各階段培養孩子儲蓄習慣的技巧」，隨著孩子成長，逐步了解購買商品、出遊旅費、升學學費，以至於未來結婚、置產所需的理財觀念。國、高中時期尤其重要，這時的理財模式是未來的雛形，若沒有好好控制物欲，在這時產生借貸問題，變成小小月光族可不是好事。

47%贊成18歲即可擁有投票權

本次BabyHome調查也同步詢問家長「您贊成18歲即可擁有投票權嗎？」調查結果有47%贊成、44%不贊成、9%沒意見，但相較於「18歲自主結婚」，爸媽對於孩子18歲參與選舉有將近五成認同，而面對結婚這檔人生大事，爸媽心目中所認同的「轉大人」年紀，看來18歲還是太早。

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