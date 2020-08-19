彰化都市傳說！去八卦山的情侶都會分手？ 網：沒緣份就會分

七夕情人節快到了，許多情侶會去知名景點約會享受兩人時光，其中彰化的八卦山有個都市傳說，讓網友不禁直呼，八卦山是「分手聖地」，引起許多討論。

一名網友在「爆怨公社」發文，她和家人提到最近八卦山有漂亮的燈裝飾，夜晚可以去散步觀賞，正好可以和男友一起去走走，沒想到隔天她和男友約會時卻看到媽媽傳了訊息，「未婚男女不要約去八卦山」、「所以你們不要去八卦山喔」，原因是因為彰化有個都市傳說，只要去八卦山的情侶都會分手，所以媽媽才會好心提醒，雖然原po很想去，但也因為這樣，只好放棄了。

原po後來也想到，曾經和某兩任男友到八卦山走走，最後結局都是分手收場，「到底是巧合呢？還是八卦山的安排？」，不過為了往後的幸福，她最後還是選擇寧可信其有，不可信其無。

網友紛紛表示，「這是真的…男女朋友最好不要去八卦山，我就是不信邪，前2任都去了…就…被戴綠帽了」、「跟某任去過沒多久他就劈腿了，雖然跟後面幾任沒去過也是分手，但不是被劈」」、「真的很邪門」、「上一任有去分手了，現任男友堅持不去」。

不過，大部分網友認為，只是迷信「會分手去哪都會分手」、「就像情侶不能去指南宮一樣，我覺得都迷信」、「我朋友去八卦山之後結婚生子了」、「為了破除迷咒，妳可以先結婚再去」、「我原本也相信這個傳說，所以帶我女友去了1-2次，結果沒分手還結婚了⋯換個角度想，沒有緣份就會分開」、「這樣明白了⋯想分手的直接約去八卦山！」。

有網友則分析，由於現代人離婚機率高，所以會有「去了就會分手」的錯覺，「實際上本來就會分啦XD」。