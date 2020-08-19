親子鑑定99%吻合 男卻關心「0.02%可贏否認官司？」遭砲轟

天賜麟兒！你會感到開心還是難過？一名網友在公開社團表示自己是代友發問，他表示友人進行親子DNA鑑定，結果顯示有高達99%的吻合機率，但他因不想支付扶養費而在打否認親子關係的訴訟，「有沒有可能靠那0.02128%逆轉勝？」這篇文章引起大批網友砲轟「自己生的自己還不敢負責？」

一名網友在公開社團「爆系知識家」PO文，表示自己是代朋友發問，他貼出一張朋友進行親子DNA鑑定的報告結果，內容顯示親子關係概率是99.97872%，「無法排除」這項親子關係。

不過，原PO友人因不想支付扶養費，目前正在打否認親子關係的訴訟，但由於鑑定結果高達99%的吻合率，因此想問這場官司「有沒有可能靠那0.02128%逆轉勝？」

此文一出，許多網友直言「不可能」、「機率非常低」、「機率喔，可能比中大樂透還難」、「他怎麼不問鑑定單位，會告訴他專業的方式與說法囉！」、「當然有可能，你朋友勝訴的機率大約0.02128%」、「先承認你就是你朋友」。

文章也引起大批網友砲轟，「這種朋友你還交？」、「自己生的自己還不敢負責？」、「唉這世道真的是變了...」、「射後不理算什麼英雄好漢」、「你不覺得這小孩子很可憐嗎？」、「願意花幾千元去驗DNA，卻不願意每個月花1/2去扶養孩子，是男人嗎？」、「看到這篇...只想開罵而已！」