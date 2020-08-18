分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

俗話說談錢傷感情，但朋友之間交往，對於錢事若沒有好好處理，往往就成為日後爭執導火線，彼此計較誰付出的多而心存怨念。一名網友和交往6年的女友分手，表示這段6年的感情讓他付出了130萬的代價，原因曝光，網友紛說「恭喜」、「6年130萬，便宜了」。

一名網友在《靠北女友my girl》發文表示，跟交往6年的女友分手了，期間女友不斷用各種理由向他借錢，前前後後共借了130萬元，如今情逝，借款也難討回，認為「這6年真心覺得向過了…」，他也不想再提借錢過程，發文希望藉網友的回應轉化心情。

貼文引發討論，網友紛紛安慰原PO，「6年130萬，便宜了」、「至少沒賠上整個人生」、「代表你收入也高才給的起」、「算了一下，每個月約1.8萬，這位哥，你光借都可以借這麼多給別人了，你會沒事的」。

也有網友採嘲諷安慰法表示，「這六年，她也是很辛苦的找合理的理由跟你借錢，也是辛苦她了」、「憑本事借的錢為什麼要還」、「她應該也忍你很久了」、「恭喜…130萬解決一個麻煩！有人花了一輩子都還解決不了」、「繼續努力賺錢吧，就是花掉而已，別想太多」。