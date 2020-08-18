快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友與交往6年的女友分手，感嘆借出的130萬元也石沉大海。示意圖／ingimage授權
一名網友與交往6年的女友分手，感嘆借出的130萬元也石沉大海。示意圖／ingimage授權

俗話說談錢傷感情，但朋友之間交往，對於錢事若沒有好好處理，往往就成為日後爭執導火線，彼此計較誰付出的多而心存怨念。一名網友和交往6年的女友分手，表示這段6年的感情讓他付出了130萬的代價，原因曝光，網友紛說「恭喜」、「6年130萬，便宜了」。

一名網友在《靠北女友my girl》發文表示，跟交往6年的女友分手了，期間女友不斷用各種理由向他借錢，前前後後共借了130萬元，如今情逝，借款也難討回，認為「這6年真心覺得向過了…」，他也不想再提借錢過程，發文希望藉網友的回應轉化心情。

貼文引發討論，網友紛紛安慰原PO，「6年130萬，便宜了」、「至少沒賠上整個人生」、「代表你收入也高才給的起」、「算了一下，每個月約1.8萬，這位哥，你光借都可以借這麼多給別人了，你會沒事的」。

也有網友採嘲諷安慰法表示，「這六年，她也是很辛苦的找合理的理由跟你借錢，也是辛苦她了」、「憑本事借的錢為什麼要還」、「她應該也忍你很久了」、「恭喜…130萬解決一個麻煩！有人花了一輩子都還解決不了」、「繼續努力賺錢吧，就是花掉而已，別想太多」。

兩性關係 情侶

延伸閱讀

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下，沒那麼簡單

只要吵架男友就會被鬼壓床 網友：那個鬼很疼你耶

再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

男一句「女友像空氣」她以為要被分手 背後含義曝光閃瞎眾人

相關新聞

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

俗話說談錢傷感情，但朋友之間交往，對於錢事若沒有好好處理，往往就成為日後爭執導火線，彼此計較誰付出的多而心存怨念。一名網友和交往6年的女友分手，表示這段6年的感情讓他付出了130萬的代價，原因曝光，網友紛說「恭喜」、「6年130萬，便宜了」。

【為母心情】薛豹／樂與愁

孩子還小的時候，妳就是他的所有。總要妳抱著、哄著才肯睡，醒來的第一眼就要看見妳。而他又何嘗不是妳的一切？總擔心他有沒有吃飽穿暖？尿片是不是濕了？妳的上一餐卻是在廚房胡亂塞了幾口就算數，憋急了蹲馬桶還得

【我為親愛之人付出的情緒勞動‧徵文優勝作品】菲寶媽／請別只找媽媽

從小姐變成人妻不久，我懷胎生了菲寶，每天生活雖然規律，卻充滿不確定性與各種挑戰，讓人恨不得長出如八爪章魚般的觸手做事。可惜，有時已經分身乏術，不只一歲半的寶寶會主動嚷著要媽媽，親愛的老公也常在緊要關頭

【為父心情】春生／孩子送的禮物 　

周末一家人商議要到新光三越商場吃晚餐，老伴問我意下如何？我是個標準的「宅男」，對於外出旅遊、餐飲等一向不太感興趣，但禁不起老伴的慫恿與孩子們的好意，只好少數服從多數。 記得年前我的學生從南部上來看我

男一句「女友像空氣」她以為要被分手 背後含義曝光閃瞎眾人

情侶之間相處溝通很重要，近日就有女網友提到男友過於理性有時更是辭不達意，甚至問為何與她交往時，對方竟說因為原po就像空氣一般，差點讓她內心情緒爆炸，但男友事後緊急解釋真正的意思。

夫妻雙薪9萬不敢生子 她自認「養不起」：寧可被罵也不生

現代物價年年上漲，薪水卻年年凍漲，讓許多年輕夫妻只能當「頂客族」，不敢生小孩。有網友表示，不想生小孩的原因是，很擔心下一代要背負至少2名以上老人的養老與醫療費，自己還得背房貸，她表示，「寧可被罵，也堅決不生」。

男友吃了巧克力「味道怪怪的」 她崩潰：最寶貴的名牌唇膏

近日有女網友分享自己男友吃了她的口紅，她解釋之前好友出遊回來，送了她一盒口紅造型的巧克力，做工精緻還很好吃，而前幾天她煮完麵，男友拿著一隻專櫃口紅出現在她面前，下秒男友立刻把口紅打開咬一口，原Po心碎滿地的問男友「好吃嗎」，男友才知道他吃的不是巧克力，網友看完也回應「男友還健在嗎」。

他中發票20萬元 女友開口要分一半「不然分手」

能幸運中大獎那絕對是值得開心慶祝與分享喜悅的事情，不過近日卻有男網友將此事與女友分享後被對方要求平分獎金，還說不分個10萬很自私更鬧著與他分手，此文一出也引發網友討論。

【女性臉譜】黃慧文／三年甲班的圓夢學習之旅

這是一所「國際學校」，學生遍及全球，有歐洲籍的烏克蘭、波蘭，還有東北亞的韓國、日本、蒙古，最多的是來自東南亞的越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等地。

【生活點滴】王如斯／餐桌

家裡那張用了二十多年的餐桌，終因桌面斑駁及接縫處凸起而功成身退。回想初遇它時，我正要淘汰家裡的第一張四人座小餐桌，那張小餐桌若只是一家四口用餐還夠，但若菜色多一點或有客人來就嫌小了。

【我為親愛之人付出的情緒勞動‧網路徵文優勝作品】金太／主婦要裝忙

生完小孩，我便辭職專任家庭主婦。頭幾年，我把自己當上班族，嚴格執行一天的工作計畫，在老公回家前，已將洗衣晾衣、摺衣、拖地、煮飯統統做好，兒子也已餵飽哄睡。我想自己累了一天，便坐在沙發滑手機休息。

男生開車技術好會加分嗎？ 女孩揭「唯一關鍵」：絕不能雷

一般在追女生時，會騎車、開車的男性總是比較吃香。然而除了看會不會開車、開什麼車之外，駕駛技術是否也會影響女生對男生的觀感呢？就有網友在PTT女孩板針對這點和網友提出討論。

熱門新聞

威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

小米10週年感恩慶開跑 5大新品上市、夯品最高折1,000

他中發票20萬元 女友開口要分一半「不然分手」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。