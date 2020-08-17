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男一句「女友像空氣」她以為要被分手 背後含義曝光閃瞎眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
男友一句「女友像空氣」她瞬間心碎滿地，背後含義曝光閃瞎眾人。示意圖／ingimage
男友一句「女友像空氣」她瞬間心碎滿地，背後含義曝光閃瞎眾人。示意圖／ingimage

情侶之間相處溝通很重要，近日就有女網友提到男友過於理性有時更是辭不達意，甚至問為何與她交往時，對方竟說因為原po就像空氣一般，差點讓她內心情緒爆炸，但男友事後緊急解釋真正的意思。

一名女網友在「Ptt boy-girl板」發文提到，她與男友已經交往一年多，不過對方在情感表達方面卻是相當的弱，一直說不出喜歡原po的原因是什麼。近日這名女網友更在睡前閒聊時問「你為什麼要和我交往？」，沒想到對方卻回「我沒想那麼多欸」，不料男友又接著補了一句，「因為妳就像空氣一樣，有妳、沒妳都一樣」，讓她當場傻眼直呼「現在是要分手嗎」，內心小宇宙瞬間爆炸。

不過好在男友發現情勢不對勁也緊急說明，「因為這個世界對他來說，資訊量與刺激太多，不論在職場或與人相處他都必須維持著某個樣子，無法放鬆做自己，因此如空氣一樣的伴侶讓他可以在關係中保有自己」。雖原po聽完之後明白男友想表達之意為，「和妳相處我覺得很自在，因為我可以做自己」，不過她也笑說「哪個女生聽到男友說自己像空氣會開心啦」。

而貼文曝光後網友紛紛表示，「所以脾氣要慢一點，有時候男生講話真的是辭不達意、慢好幾拍」、「妳男友辭不達意，很可愛」、「說實在的，感覺妳男友是很真的人，但妳願意與他自在的」、「我的墨鏡呢」，也有人則表示兩人相處舒服很重要，「相處的自在舒服才是真的重要的」、「相處舒服真的很重要，但很多人不知道，以為轟轟烈烈才是愛情」。

情侶 PTT

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