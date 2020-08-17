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夫妻雙薪9萬不敢生子 她自認「養不起」：寧可被罵也不生

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人經濟壓力大，許多夫妻不敢生子。圖／聯合報系資料照
現代人經濟壓力大，許多夫妻不敢生子。圖／聯合報系資料照

現代物價年年上漲，薪水卻年年凍漲，讓許多年輕夫妻只能當「頂客族」，不敢生小孩。有網友表示，不想生小孩的原因是，很擔心下一代要背負至少2名以上老人的養老與醫療費，自己還得背房貸，她表示，「寧可被罵，也堅決不生」。

有網友在臉書社團「靠北老公」發文表示，她的月薪約3萬、老公6萬，兩人加起來9萬，目前沒有生小孩，每月約可存下1到2萬元。然而她卻堅決不生，她表示，有了小孩的話，肯定是無法存錢，2萬只能剛好養小孩，卻沒有餘力提供小孩更好的環境。

該網友表示，很清楚被錢逼的滋味，且貧窮家庭的小孩在學校會被欺負，當別的小朋友有的，自己小孩沒有時，他恐怕就會被朋友排擠，沒能力讓小孩參加各種活動，小孩恐怕就會被他人認為不一樣，孤獨久了說不定還會被霸凌。

該網友指出，目前與老公除了要負擔房貸外，還得負擔雙方父母的養老費、醫藥費，當父母年紀越大，支出的費用就會越多，不能走路後得請看護，自從買房後，她與老公已很久沒有去餐廳吃飯，旅遊也都選免費景點，就是為了節省開銷。

該網友表示，若生了小孩，他成年後就得面對種種考驗，假設那時爺爺、奶奶都在的話，他必須幫忙承擔6個大人養老費、醫療費、看護費等等，他剛踏出社會工作時，翅膀已經被折斷了，甚至連腳都被打斷了，永遠都飛不起來了。

該網友表示，「我是媽媽，我絕對不可能讓我的小孩階級複製，為了保護他，我寧可承受罵聲也堅決不生，我們真的沒能力也沒條件生育」。

該篇貼文引發熱議，許多網友有同感，留言「我生一個後感受很深，沒什麼錢，還要自己賺錢，自己照顧小孩，沒人幫忙照顧，很多人說再生一個，不然小孩沒有伴，但我完全不敢再生一個，這根本是來折磨自己的」。

還有人說，「能再重來一次，我堅決不生，隊友一個人在外地工作，自己一個人照顧孩子，那種疲累和辛苦還有孤寂，是沒人能理解的，下了班照顧孩子比上班還累，六日放假還是要跟孩子綁在一起，沒辦法想去哪就去哪，這種日子真的好痛苦」。

也有網友留言「這樣很棒啊，我也是不生，因為我沒耐心教小孩也不想花錢在小孩身上，沒什麼好批評，每個人都有人生規劃啊」、「絕子絕孫也是很棒的人生選擇」。不過也愛孩子的網友說「我是覺得孩子可以帶財，我從一個孩子到後來生了老三，薪水收入翻超過3倍」、「看到小孩的笑臉，就會覺得這些辛苦都沒什麼了」。

生育 夫妻

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