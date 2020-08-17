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男友吃了巧克力「味道怪怪的」 她崩潰：最寶貴的名牌唇膏

聯合新聞網 / 綜合報導
男友把口紅當成巧克力吃下去，還問「味道怪怪的」，原Po無奈又心碎。 示意圖／ingimage
男友把口紅當成巧克力吃下去，還問「味道怪怪的」，原Po無奈又心碎。 示意圖／ingimage

近日有女網友分享自己男友吃了她的口紅，她解釋之前好友出遊回來，送了她一盒口紅造型的巧克力，做工精緻還很好吃，而前幾天她煮完麵，男友拿著一隻專櫃口紅出現在她面前，下秒男友立刻把口紅打開咬一口，原Po心碎滿地的問男友「好吃嗎」，男友才知道他吃的不是巧克力，網友看完也回應「男友還健在嗎」。

原Po在《Dcard》表示，之前好友出遊送她一盒口紅造型的巧克力，她解釋「整個超逼真，很多顏色，所以就趕緊拿去跟男友分享，他一開始看到還問我這真的能吃？我們倆就吃看看，沒想到還挺好吃的」，而過幾天她煮完晚餐，男友突然出現在她面前，手上還拿著一支口紅，開心的跟她說「寶貝這裡有巧克力欸」，原Po一看「沒錯就是我最寶貴的香奈兒唇膏，因為是新買的連自己還沒打開用」。

當原Po大喊別碰時，男友大口咬了口紅，並說「等等這味道怎麼怪怪的」，原Po心碎的表示「廢話那是我的口紅」，男友聽了立刻把口紅吐掉，急問「怎麼辦我吃到了會不會怎樣啦」，原Po嚇唬男友的表示「你會死掉」，她也在文末呼籲女孩們「化妝品真的要收好」。

網友看完也回應「先帶他去急診啦」、「天呀氣死，如果是我男友才不在乎他的胃會怎樣，我的口紅呀！一定叫他買一支還來」、「他還活著嗎？你應該一拳把他揍飛了吧」、「叫他買一支還給你哈哈哈笑爛太可愛」、「這個故事告訴我們，別把用的東西做成食物，不然吃過或看過以後，都會以為是吃的」。

Dcard 化妝品

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