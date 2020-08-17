他中發票20萬元 女友開口要分一半「不然分手」

能幸運中大獎那絕對是值得開心慶祝與分享喜悅的事情，不過近日卻有男網友將此事與女友分享後被對方要求平分獎金，還說不分個10萬很自私更鬧著與他分手，此文一出也引發網友討論。

原po在臉書「靠北女友」發文提到，他對統一發票的時候發現自己相當幸運中了20萬，事後與女友分享卻被要求獎金分紅，不過原po並沒有這麼打算，他表示中獎後原打算買個禮物送給女友分享喜悅，但對方卻不領情說，「有沒有送禮物不是重點，若有心的話應該要分10萬給她」，認為原po不分獎金相當自私甚至嗆聲「心裡沒有她兼鬧分手」，讓原po不禁問「這樣真的自私嗎？」

文章一出有網友表示原po女友要求不合理，「她是哪裡來的勇氣跟你拿10萬，啊是嫁進去了喔」、「又不是老婆！為什麼要分？」還有人勸原po趕緊分手，「才20萬你自己好好留著，女友再交就好」、「這個還是分一分吧，有看到錢貪婪本性就出來，如果他中20萬應該連說都不會說」、「女友如果只是因為這樣而說你自私、看破你，那真的可以放生了」。