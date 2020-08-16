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男生開車技術好會加分嗎？ 女孩揭「唯一關鍵」：絕不能雷

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友一致認同開車看「車品」才是關鍵。 示意圖/ingimage
女網友一致認同開車看「車品」才是關鍵。 示意圖/ingimage

一般在追女生時，會騎車、開車的男性總是比較吃香。然而除了看會不會開車、開什麼車之外，駕駛技術是否也會影響女生對男生的觀感呢？就有網友在PTT女孩板針對這點和網友提出討論，而其實女生最在意的點倒不是技術，而是「車品」。

原PO強調，今天先不討論開什麼車，只討論「開車技術」，原PO問，「如果男生跟妳約會時，妳發現開車技術不錯，很有安全感，在大部分的女生心中是個加分或是很棒的印象嗎？還是說男生開車技術好，這是必備的、很無感的事？」

有網友超現實，「看臉，其他都不重要」、「看牌子跟錢、臉、身高、血統」。也有網友認真表示，「車好加比較多分，還有方向感」、「開手排有加分嗎」、「管他男女，安全駕駛都加分」、「技術好不會加分，但技術不好會扣分」。

不過網友認為最重要的當屬「車品」，都說要看一個人的個性，從開車就能看出他有沒有耐性、遇事會不會容易衝動或和人起爭執等，許多網友也表示，「開車的車品，比較關鍵吧」、「推開車可以看出車品」、「車品好的話加分」。

男性 PTT

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