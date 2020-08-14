前女友深夜來電要求陪散心…他秒答應 結局讓網友狂讚「真男人」

愛情走不到終點總是有許多原因，若有天分手後的前情人來電表示想見面時，你會怎麼處理？一名男網友表示深夜突然接到前女友來電，表示情緒欠佳希望能陪她散散心，男網友一口答應，並約好老地方見面，結局一曝光，令眾人大讚他「真是一條鐵錚錚的漢子」、「真男人」。

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》專頁發文表示，前女友三更半夜突然來電說和男友吵架，心情不佳，詢問能否陪她散散心？原PO聞言便一口答應，並約好在昔日常去的公園見面。然而掛了電話後，原PO馬上關機並倒頭繼續睡，直接將女友放鴿子，並稱「這樣是不是剛好而已」。

為何答應和前女友見面卻又故意失約？原PO說明當初被前女友無縫接軌現任男友，吵架了卻又回頭找他，認為此刻將前女友放鴿子「我對妳真的剛好而已」、「一個字『爽』」。貼文還提及被爽約的前女友，事後還在社群平台限時動態中批評原PO「爛」，可見女方確實如言赴約了。

貼文一出，許多網友大讚原PO是「真男人」、「男的尊嚴沒掃地」、「君子報仇十年不晚…剛好而已」，不只男性網友挺原PO，也有女網友不認同原PO前女友的作法，「一通電話就想把前任當備胎工具人」、「應該要約遠一點的」、「應該說不見不散啊」。但也有網友不認同，覺得「沒必要這樣，愛情裡好聚好散」、「這就是為什麼她無縫你的原因了」。