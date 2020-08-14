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男月薪6萬交3任女友都因「致命缺點」被分手 眾嘆：不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
有位各方面條件都不錯的男子，卻因「太宅」而被三任女友提分手，在PTT掀起熱議。 示意圖/ingimage
有位各方面條件都不錯的男子，卻因「太宅」而被三任女友提分手，在PTT掀起熱議。 示意圖/ingimage

在眾多擇偶條件中，薪水、長相、個性、嗜好，究竟哪種才是最重要的呢？有位網友的各方面條件不錯，唯一缺點大概就是「太宅」，竟因此嚇跑三任女友，引起網友在PTT討論「女生不喜歡窩在家的男生嗎？

有位網友在PTT男女板上PO文，開頭就問「是不是普遍女生都喜歡比較陽光，會往外走的男生呀？」接著表示他同事交過3位女朋友，分手原因卻都一樣，「他太喜歡窩在家了。」

原PO也其他條件補充，「我同事有房，月薪6萬多，沒不良嗜好，友善，長相身材都一般」。唯一缺點就是，「他除了上班，其他時間都窩在家，放假除了去買飯吃，都待在家，東西都網購，完全不逛街，完全不出門玩，在外會急著想回家。」

原PO還表示，這位同事即使和女友出門約會，也是去附近買東西吃，或是買回家吃，待在家就看電視或玩遊戲。讓他感嘆，「看似顧家又穩定的好男人，卻因為喜歡窩在家，交往過3位女友都分手」，讓他倍感震驚，也因此好奇，「女生是不是討厭一直窩在家的男生呀？」

有網友表示很宅真的不行，「這個已經太極端了，工作總有特休難道也是只待在家？完全待在家是否代表完全不運動，這樣的人基本上生理心理都不健康吧」、「還是會希望能出去約會跟旅行吧，都在家也不好」、「偶爾也要出去啊，如果連約會都是家就算了吧」。

也有網友認為要看女生個性，「女生也很宅是沒有不行啦」、「要看你交往的女生在交往前的行為模式吧？如果原本就是宅在家型的，就很適合一起當沙發馬鈴薯」。

還有網友認為，宅不是問題，條件不夠好才是問題，「六萬太低了，月收六百萬+就可以了」、「很吃臉蛋，一樣都是宅在家，鐘碩vs肥宅，結果就不一樣」、「還是臉的問題，肥宅衝浪能看嗎」、「有誰會覺得金城武都不出門在家打電動不好？」

PTT 情侶

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