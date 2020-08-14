幫辣妻拍照每張都「超有速度感」 網擔心：老公還活著嗎？

很多女生愛拍照，愛自拍更喜歡被拍，有個會拍照的另一半，簡直是太幸運了，隨手一張網美照，就可以PO上臉書、IG炫耀分享。但如果另一半技術很差，就讓人超崩潰。有位女網友分享了老公拍的超失焦的照片，引來眾人膜拜，已有兩萬多人按讚。

原PO是位年輕長腿辣媽，她在爆怨公社PO出數張由老公掌鏡，她跟寶貝女兒在公園玩樂的親子照片，只見每張照片都超模糊、超有速度感，沒有一張可以看出母女長怎樣。原PO既無奈又絕望，「誰都別想質疑我家那位的攝影技術！誰都別想！」

這些太驚人的照片，引起網友膜拜。「這是準備開啟時空隧道了嗎？」、「看著看著竟然暈了」、「我好像有看到一個孩子的臉」、「以為來到靈異公社」、「攝影界的達文西」、「這地方有結界是吧」、「這主題一定是喝醉視角」、「哥拍的不是照片，是藝術 」、「太有速度感了，我跟不上」。

也有網友替老公講話，「最近老公是不是有申請什麼預算~但妳沒核准？」，也有網友擔心老公的下場，「老公還活著嗎？」