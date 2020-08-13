他月薪40K存款不薄！「這理由」遭女友父母反對 網：很現實

許多情侶因為價值觀不同或是父母不同意，而無法步入婚姻。一名網友有一個論及婚嫁的女友，但女方父母卻因原po家境關係而反對，令他相當苦惱，引起許多網友討論。

一名網友在「靠北女友」發文，他有一位交往五年、快論及婚嫁的女友，但是女方家人卻不同意他們的婚姻，他從小家裡租屋20年以上，至今仍然沒有自己的房子，家裡有個妹妹，爸爸失業、媽媽近五年都是打零工，月薪約2萬，一家四口租房住在一起。

原po和女友都快30歲，月薪加兼職總共4萬多，存款接近200萬，一年約6~10萬補貼家用，存款一部分是未來母親沒工作後，用來養父母的，這些都讓他的壓力相當大。女友家境則比較優渥，有自己的房子、父母皆是軍公教有退休金的工作，也有個妹妹，接案的月收1~2萬，由於是住在家裡所以可以把所有收入花光或是存起來，存款約30萬。

原po坦承，女友父母反對他們的理由就是他的「家境」，對方父母認為原po負擔太重且家中沒有資源可以幫忙、收入也不佳，擔心女兒婚後受苦或無法讓女兒過上家中的生活水平，他們也希望原po能買房，但目前有許多開銷或付房租可能無法負擔、女友收入也不穩定，因此需要再謹慎規劃。

原po從小深知家中條件不佳，所以也不打算結婚生子，出社會後有一些成果，自己有能力與資產才敢交女友。但目前的狀況卻讓他擔心，「未來要養父母和自己，都是很大的開銷，萬一我倒了整個家就垮了」，因此認為是否該一輩子自己活著，別耽誤女友，於是他想問問網友們的建議。

大部分網友認為，這就是現實，家境相差太大一起生活會很辛苦「現實就是這麼殘酷…不要指望另一半會共同承擔。愛的再深，也比不過現實的殘酷」、「我真心覺得華人社會家長介入太多，是非常扭曲的價值觀！」、「結了婚多個家累、結了婚她家的人會瞧不起你，要找就找個可以跟你同甘共苦的，而不是找個沒工作靠爸媽養的人，這是我的想法，很現實」、「現實就是這麼殘酷，大家都希望對方不要太差，我也很想問，到底有多少家境天差地遠的兩人願意同甘共苦」。

有網友則鼓勵原po，「這麼有孝心的孩子，肯定會找到更適合你的另一半，兩個人要同心，更要被祝福，她的父母都反對了，繼續走一定會很辛苦，緣分不要強求，加油」、「別想太多了，我覺得你可以理智的簡述完這段故事，代表你想的很清楚，順著走吧！顧家的男人，我要比個讚，你做了你該做的了！」、「你應該投資自己，讓自己變的更好，不要浪費時間，家人是最重要的」。