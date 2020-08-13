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「阿祖會上天堂嗎？」7歲女兒回應惹人淚 父暖哭：我真該死

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享7歲女兒的「成熟回應」，讓許多網友忍不住落淚。圖片來源／ingimage
網友分享7歲女兒的「成熟回應」，讓許多網友忍不住落淚。圖片來源／ingimage

面對家中長輩離世，必定令人感到相當悲痛，要如何好好與小孩溝通，教導人生中會出現「生離死別」的情況也是非常重要的。一名網友就分享7歲女兒問他「阿祖（過世）會上天堂嗎？」他忍不住捉弄女兒，並回應「應該會下地獄吧，等妳去了之後再告訴我是第幾層吧！」沒想到女兒小小年紀竟然給出超成熟的暖心回應，令網友頓時感到相當內疚。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享，自己的阿公在前幾天離世，7歲的女兒就問他「爸爸，阿祖（過世）會上天堂嗎？」他回答「會呀」之後，女兒便又問「你怎麼知道他會上天堂？」這時，網友忍不住想開玩笑的回應，「應該會吧，不過如果他小時候很調皮，可能會先去地獄一下」。

聽到爸爸的答案，小女兒緊張的追問，「調皮會下地獄喔？那會下第幾層啊？」網友再度回應，「不知道耶！等妳去了之後再告訴我是第幾層吧！」沒想到小女兒聽完後便沉默了許久，網友原以為是自己玩笑開過頭了，正準備向她道歉時，小女兒突然就說出一段話，「那我們約定好，不管之後誰先走了，我們一定要在天空中最大的那朵雲上面等對方哦！這樣我去完之後，才能來找你，告訴你調皮會在第幾層？一定要等我哦！」面對女兒的成熟反映，網友頓時覺得非常內疚，他也忍不住自嘲「我真該死...」、「這個反擊內功太強」。

這段暖心故事吸引近萬名網友按讚，有人就留言表示，「有沒有轉頭眼角泛淚？」、「小孩的回答永遠都是最純真的」、「這文章加了洋蔥」、「忽然有點鼻酸...」，還有其他網友歪樓表示，「女兒居然沒覺得你會先下地獄」、「被反擊了吧」、「反將一軍」、「沒事的，爸爸可能先在地獄哦」、「爸爸調皮鬧妳，他會先知道在哪一層」。

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