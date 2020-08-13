毀三觀！前任分手「找上親姊」 心酸妹：他叫我不要覺得尷尬

情侶分手後，總會尋求朋友或家人的安慰，讓自己盡快收拾負面情緒，不過就有一位女網友分享自己始終難忘的遭遇，原來她與前任男友分手後，前任竟與她的姊姊「無縫接軌」交往，至今長達4年多，前任甚至要她「不要覺得尷尬」，令網友直呼根本是三觀全毀。

一名女網友在Dcard感情版發文分享自己親身經歷的感情故事，她表示自己和前任還在一起時，姊姊就時常跟著一起出去玩，直到兩人分手後，前任居然無縫接軌和姊姊在一起，到目前也已經在一起4年左右了。

她到現在還是覺得被家人深深背叛，情緒一路從憤怒、難過，如今轉變成心寒，那件事過後也從來沒有跟姐姐說過話，每次的家庭聚餐或旅遊都讓她難掩不悅的心情。

她也補充到，其實家人也都知情，只是不曾在她面前提起過，「可能也不知道要說什麼吧」，她試圖拒絕出席家庭聚會，但最後還是被逼著參加，她也曾想「不認這個姊姊」，但深怕家庭和樂受影響，所以才選擇一直配合、忍讓。

她坦言，自己是想要和姊姊恢復以前要好的日子，但由於這件事情一直在心中揮之不去，她還附上前任在5年前曾對她說過的一句話，「妳姊會裝沒事，你也不用尷尬」，這句話讓她更加心痛，始終無法揮別這段往事。

許多網友聽完這段故事後，紛紛心疼女網友的遭遇，有人就留言安慰，「如果是我，我不會出席任何有他們的場合」、「妳一定要過的比他們好比他們幸福」、「太詭異了吧...無法理解她們在想什麼」、「勇敢表達出你的不悅吧，別憋在心裡，有問題的不是妳」。

也有網友對此忿忿不平，有人就說，「如果你放不下這件事，你們就不可能回到以前，是我就不要這個家人了」、「原來不只要防閨密，還要防家人啊」、「dcard不要再毀我三觀了、「這種家人還是放手吧」、「翻臉，連家人都不用當了」。