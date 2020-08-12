婆婆提醒小心娘家屬虎的親人 準媽媽聽了超無言！

台灣習俗中不論婚喪喜慶，都很在意生辰八字、生肖等命理問題，尤其長輩更是深信不已。一名準媽媽PO文表示自己懷有身孕，上周六（8日）父親節當天開心的跟公婆分享喜悅，沒想到卻被婆婆提醒要小心她娘家那邊屬虎的親人，讓女網友聽了很傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己已經懷孕，在父親節當天開心的跟公婆報告這個好消息，後來晚上接到婆婆打來的電話，提醒原PO要小心，讓她聽了一臉狐疑，不明白要小心什麼。婆婆說「妳媽媽跟姑姑們都屬虎，屬虎的危險啦，要小心」，一席話讓她聽了很無言。

對於避開生肖這種事原PO斥之以鼻，她很不以為然的告訴婆婆說「那以後我出門要問路人『你屬虎？』別這麼迷信吧」。貼文也讓許多網友看了大罵太無知，「無知迷信的人比生肖可怕」、「如果接生的醫生剛好屬虎，那是生還是不生？」、「想太多，教養好什麼都不可怕，可怕是那些流言蜚語」、「最凶的一隻就是婆婆，不管屬不屬虎」、「屬虎怎麼了嗎？到底…我們屬虎錯在哪裡呢？」、「屬虎錯了嗎？最可憐就是我們屬虎的一直被拒絕於千里之外」。

還有屬虎的網友分享自己的經驗，「我屬虎，真的很多場合會被排擠，有什麼不順也都被說因為屬虎怎麼了」、「我爸我媽我妹都屬虎，結婚時全部都在新娘房內吹冷氣，我跟孩子活得好好的」、「真的！我也屬虎、從小婚喪喜慶就是被親戚排除在外的」、「老婆表姐生不出來，結果算命跟她講結婚現場有人屬虎，就一直怪我老婆」。