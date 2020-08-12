省房租？女想與男友家人同住 網一面倒勸：小心得不償失

情侶間常會為了省錢而選擇同居，有的情侶還會直接搬進其中一方的家中，與對方家人同住屋簷下，就有一名女網友發文分享自己正在考慮是否要搬進男友家，她與男友媽媽相處得不錯，對方也熱情邀她回家同住，但礙於自己的家人「觀念保守」，因此擔心會受到家人議論。貼文一出便吸引許多網友討論，沒想到網友們大呼「千萬不要！」一面倒建議女網友不要搬去與男友家人同住。

一名女網友在PTT發問，她表示讀大學時就已經跟男友有2年多的同居經驗，目前雙方看來沒什麼問題，所以今年剛畢業後就一起找房子租，但由於房子有些狀況，因此就在思考要不要乾脆退租，直接搬到男友家住，也比較省錢。

她提到，自己的月薪3萬4，從男友家到公司的通勤時間約40分鐘，而男友月薪5萬5，從他家到公司走路不用10分鐘，雖然兩人在台北租屋的開銷還算過得去，但住家裡就是能省則省，而男友媽媽很開明，也邀請她一起回家住。她自認可能沒什麼婆媳問題，「但比較擔心的是我自己的家人，他們的觀念比較傳統，怕覺得沒結婚不檢點，也不知道該怎麼開口」，因此想上網問問大家的想法。

貼文一出，吸引許多網友留言，沒想到網友們一面倒反對女網友搬去與男友家人同住，許多人都表示，「吵架妳會沒地方去」、「千萬不要同居，吵架分手很麻煩，而且現在是偶爾去玩」、「還沒結婚前還是保有一點距離比較好」、「萬一搞壞感情得不償失」、「千萬不要！不要為了省錢而這樣做，免費的最貴」。

還有其他網友認為，「長住？妳確定要嫁人家？」、「這種錢千萬不要省啊……你確定對方會娶妳嗎？」、「住對方家裡不能生氣，這一點妳可以就ok」、「就算是一般朋友，叫我住別人家住免費的我也覺得不自在」、「通勤40分鐘，妳還不如租公司附近」。