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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

日本牙膏被婆婆偷用她怨「不舒服」 網勸：以後買兩條

聯合新聞網 / 綜合報導
牙膏是否可與人共用，網友反應不一。 圖／pixabay
牙膏是否可與人共用，網友反應不一。 圖／pixabay

同住一個屋簷下，需要磨合彼此的生活習慣，特別是衛生習慣的部分，常是產生爭執的關鍵。有女網友抱怨婚後與婆婆同住，發現婆婆會偷用她的牙膏，讓她感到不舒服，疑惑自己是否太龜毛了？

女網友在Dcard上發問，婚後與婆婆同住，由於全家人共用一間浴廁，又曾被嫌盥洗雜物太多，因此她只在浴室中放牙刷、牙膏和漱口杯，其他物品則放在提籃中，洗澡時才提進去。她表示，由於彼此習慣不同，東西不會混用，連採買也是分開進行，例如她喜歡趁特價時買生活用品，哪個便宜買哪個，婆婆則愛用直銷貨，有次買了德國抗敏牙膏還特地叫大家不准用。

不過，原本井水不犯河水的生活卻打破了。近期她受到好奇心驅使，購入一條日本原產的牙膏，結果兩個月老公忽然詢問她牙膏在哪買的，因為「婆婆說好用」，讓她非常傻眼，「怪不得這條牙膏用得特別快」，而且覺得很不舒服。原PO說，其實婆婆擅自使用未告知並非她最在意的部分，而是不喜歡「婆婆的牙刷劃在她的牙膏上」，因無法認同婆婆某些衛生習慣，所以對使用同一條牙膏有所抵觸。

對於此種情況，部分網友認為「牙膏還好吧」、「牙膏大部分人應該都ok」、「我們全家也是共用牙膏」、「可以接受共用牙膏，但我會擦一下牙膏口、並且把一點牙膏擠掉才會用」。但也有網友表示無法接受，「這超噁，牙膏只能自己用好嗎」、「牙膏我完全不行」、「會接觸到口的我都不能接受」、「我現在跟也是跟公婆住，喝水的杯子和牙膏這些我真的無法耶！一想到間接性的碰觸，真的會起雞皮疙瘩」。

有人建議原PO乾脆順手做人情，把那條牙膏送婆婆使用，自己買條新的放房間，要用再拿進浴廁，「把之後的新牙膏放房間要用再拿出來」、「如果我是你，那條我就當送她，自己重新拿一條放房間」、「是我大概會買兩支吧，說破也傷感情，乾脆跟婆婆說你喜歡就送你」。

有人則點出牙膏之外最不能接受的事：「不能接受的點只有他自己買的牙膏不能給你們用，卻要用你買的牙膏，這我比較不能接受」、「她買好東西的時候連她自己的兒子都禁止用，你買好東西的時候她擅自使用，感覺已經不是衛生而已問題了餒，是整個人讓人觀感不好」。

婆婆 婆媳紛爭

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