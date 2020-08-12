搭火車睡著 「牽到隔壁陌生女孩的手」 網友：幹嘛下車 絕對要火車環島！

你有牽過陌生人的手嗎？不是扶老太太過馬路那種溫馨牽手情，是甜甜的、小鹿亂撞，有一點點心動的感覺。有一位男網友就在Dcard分享了他搭火車遇到的小幸運，「不小心」牽到隔壁可愛女生小手的奇妙經驗。

原PO說搭自強號出差，旁邊來了位可愛女生，女生座位靠窗，男生靠走道，女生入座時，兩人有稍微點頭微笑。如同一般搭車習慣，男生聽音樂睡覺，女生在追劇。原PO在快到站前醒過來，意外發現「我跟隔壁女生的手竟然牽起來了」。原PO解釋，所謂「牽起來」並沒有到十指緊扣那麼誇張，就只是手扣著對方而已，原PO轉頭看，隔壁女生也睡著了。他不敢亂動，「就這樣一直等到我到站，我慢慢的把她的手移開，她沒醒...」原PO拿行李下車，女生稍微動了一下，但沒有醒繼續睡。

原PO下車後跟同事分享這段小插曲，被笑翻了：「同事都說我是木頭！朽木！」，他有點無奈回應：「我是神木等級的！」，原PO回味這一天，「這種感覺似乎蠻好的，不管是公車 火車、捷運、高鐵...我期待下一次與妳相遇...」

網友留言熱烈，「我只是照著做，現在扣住我的不是手，是警察的手銬！」、「覺得好可愛，戀愛的感覺」、「可能夢到跟男友牽手吧，原PO別太多小劇場」、「要是我絕對坐火車環島」、「其實她在裝睡看你反應...你真的是憑實力單身欸」、「換成女生寫就是不同文章了，標題: 搭車睡覺遇到變態牽我手...」

網友也分享類似經驗，「當兵睡覺睡到一半醒來覺得手熱熱的，我才驚覺我右手邊的同床牽著我手睡覺...」