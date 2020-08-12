母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

孝親費該不該給、要給多少？常常是許多人討論的話題，有些父母心疼子女在外生活花費很大，所以不要求要給孝親費，但也有人認為辛辛苦苦養大孩子，兒女理應給些費用來幫忙維持家計。一名女網友在論壇上發文抱怨自己的薪水一個月3萬5，媽媽卻要她每個月拿出3萬元孝親費和5000元房租，若不給就會說她不孝，讓女網友精神快要崩潰。

原PO在論壇《Dcard》寫道今年（2020）6月大學畢業之前有考上空服員，但通知錄取後卻一直沒有要她去報到，原PO只好暫時先找一份服務業的工作，月薪3萬5，而她上頭有個哥哥在台積電上班，薪水更是多她好幾倍。就在正式領到薪水後的一個月，媽媽提出給孝親費的要求，不過卻是她惡夢的開始。

原PO說哥哥收入高，給的也比較多，再加上他的公司會發禮券、三節獎金，甚至同事送的禮盒等等的，都會「上繳」給家裡，算一算總價值在3萬元左右，因此媽媽也用同樣標準要求原PO每個月要給3萬孝親費，而且還要加上住家裡的「房租」5000元，等於一個月的薪水通通得繳出去，讓她抱怨不僅存不到錢，連出去吃飯的錢都沒有，於是當下拒絕表明「給不起」。

沒想到媽媽開始在臉書標記她，還公開貼文大罵原PO不孝，白養這個女兒，不像兒子多好多好，早晚都唸，還會跟街訪鄰居抱怨，並且還威脅說「妳要是敢搬出去我就告妳棄養」，甚至還打電話到錄取原PO的航空公司客服去控訴遭棄養，讓她簡直快崩潰，每天都很憂鬱，無奈之下上網貼文抒發心情，並且想問問網友們的意見「孝親費是真的該給嗎？是我真的很不孝很爛嗎？」

原PO的讓鄉民們相當同情，紛紛留言為她打抱不平，「本來就是要看自己的經濟能力給啊…假如他賺9萬給3萬，那妳賺3萬頂多1萬，再多就活不下去了是要怎麼給？請母親看清楚收入差距」、「錢財不是唯一用來衡量孝順的標準 ，所以不要用妳媽評斷妳的方式來評斷自己」、「真的辛苦妳了，一定壓力很大吧？不是妳不孝，而是妳媽真的太過分了」、「妳哥給她太多了，她才會獅子大開口」、「孝親費要給也是小孩主動給父母，至於給多少完全是看心意，直接要錢的根本是討錢，沒孝親可言」。