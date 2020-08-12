快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

聯合新聞網 / 綜合報導
孝親費該不該給，或者要給多少，常常是許多人討論的焦點。 圖片來源／聯合報系
孝親費該不該給，或者要給多少，常常是許多人討論的焦點。 圖片來源／聯合報系

孝親費該不該給、要給多少？常常是許多人討論的話題，有些父母心疼子女在外生活花費很大，所以不要求要給孝親費，但也有人認為辛辛苦苦養大孩子，兒女理應給些費用來幫忙維持家計。一名女網友在論壇上發文抱怨自己的薪水一個月3萬5，媽媽卻要她每個月拿出3萬元孝親費和5000元房租，若不給就會說她不孝，讓女網友精神快要崩潰。

原PO在論壇《Dcard》寫道今年（2020）6月大學畢業之前有考上空服員，但通知錄取後卻一直沒有要她去報到，原PO只好暫時先找一份服務業的工作，月薪3萬5，而她上頭有個哥哥在台積電上班，薪水更是多她好幾倍。就在正式領到薪水後的一個月，媽媽提出給孝親費的要求，不過卻是她惡夢的開始。

原PO說哥哥收入高，給的也比較多，再加上他的公司會發禮券、三節獎金，甚至同事送的禮盒等等的，都會「上繳」給家裡，算一算總價值在3萬元左右，因此媽媽也用同樣標準要求原PO每個月要給3萬孝親費，而且還要加上住家裡的「房租」5000元，等於一個月的薪水通通得繳出去，讓她抱怨不僅存不到錢，連出去吃飯的錢都沒有，於是當下拒絕表明「給不起」。

沒想到媽媽開始在臉書標記她，還公開貼文大罵原PO不孝，白養這個女兒，不像兒子多好多好，早晚都唸，還會跟街訪鄰居抱怨，並且還威脅說「妳要是敢搬出去我就告妳棄養」，甚至還打電話到錄取原PO的航空公司客服去控訴遭棄養，讓她簡直快崩潰，每天都很憂鬱，無奈之下上網貼文抒發心情，並且想問問網友們的意見「孝親費是真的該給嗎？是我真的很不孝很爛嗎？」

原PO的讓鄉民們相當同情，紛紛留言為她打抱不平，「本來就是要看自己的經濟能力給啊…假如他賺9萬給3萬，那妳賺3萬頂多1萬，再多就活不下去了是要怎麼給？請母親看清楚收入差距」、「錢財不是唯一用來衡量孝順的標準 ，所以不要用妳媽評斷妳的方式來評斷自己」、「真的辛苦妳了，一定壓力很大吧？不是妳不孝，而是妳媽真的太過分了」、「妳哥給她太多了，她才會獅子大開口」、「孝親費要給也是小孩主動給父母，至於給多少完全是看心意，直接要錢的根本是討錢，沒孝親可言」。

孝親 Dcard

延伸閱讀

男帶女友「回老家住」卻被分手 網一聽真相嘆：分了也好

孝親費給多少才算合理？ 網曝關鍵：看是否幫你存錢

婆婆占娘家房還想「帶女兒一家免費住」 網友點關鍵怒提建議

薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

相關新聞

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

孝親費該不該給、要給多少？常常是許多人討論的話題，有些父母心疼子女在外生活花費很大，所以不要求要給孝親費，但也有人認為辛辛苦苦養大孩子，兒女理應給些費用來幫忙維持家計。一名女網友在論壇上發文抱怨自己的薪水一個月3萬5，媽媽卻要她每個月拿出3萬元孝親費和5000元房租，若不給就會說她不孝，讓女網友精神快要崩潰。

要不要AA制？網吵翻天 約會誰付錢沒那麼簡單

AA制這個看似微小，卻如此日常並可能影響每一個人的問題，究竟為何爭論不休？若我們觀察社群網站上的討論，似乎可以發現某些趨勢：許多男性抱怨自己有著約會時必須付錢的壓力，並指控許多台灣女性期待被請客，如果男性不在約會時主動付帳，就難以受到女方青睞；另一方面，面對這樣的「指控」，儘管某些人仍舊堅持男方付帳是必要的「約會禮節」，但也有越來越多女性出聲反駁：我就不是「這樣的」女生。

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的生日

小兒子大學指考放榜的那一天，剛好是他媽的生日。 為了慶祝自己被升學魔怪完全釋放，或是在回瑞士前抓住一點台灣溫暖的餘溫？反正兩枚兒子決定就像中了統一發票五四三獎，莫名其妙地犒賞自己，跑去基隆宜蘭進行一

【生活的風景】庭院深深／別有一番優雅滋味在心頭

那天來到金山，除了造訪知名老街，途中經過一大片蓮花田。我與家人下車欣賞，意外見到數朵農家特意採摘、被曝曬成乾的蓮花，雖然不若鮮花那般生氣勃勃，卻令我感到別有一番優雅滋味在心頭。

【家人關係】洪彩鑾／家族的円陣式道別

円陣，是指運動場上搭肩圍圈的打氣動作。我沒想過這個經由陪老公看世界杯足球賽而得知的動作，竟會在兒子娶了媳婦之後，變成全家固定的道別方式。 過去因為在醫院工作，一早匆匆備妥眾人的早餐、叫醒雙胞胎洗漱換

U值媒／離婚前，先想好怎麼跟孩子講明白

每個折翼家庭總有隱藏版的無奈與哀愁。大人對婚姻關係的處理態度與方式，往往影響孩子的人格發展、課業成就、人際關係、兩性關係、自信心等等，令人憂慮的是，離婚對父母而言只是終結一段關係，但對孩子而言，父母破裂的結局，卻是她將面臨不確定人生的開始。而這樣的開始，幾乎都將孩子帶向負面思考的一邊，進而影響成長過程中的思維與行為，值得身為人父、人母者深思。

35歲男子「母胎單身vs.離過婚」哪個好？網分析：選這不虧

七夕情人節要到了，有些單身的人會想找到一個適合自己的伴，享受兩人生活，有網友就好奇問「35歲男人母胎單身和35歲離過婚的男人」哪個慘？引起許多網友熱議。

台灣男性「這個年齡」才當爸爸！效法郭台銘？60歲以上「老爹」愈來愈多

多年前，有句人人琅琅上口的廣告詞是這麼說的：「我是當了爸爸後，才學會當爸爸的。」但近10年，當爸爸的台灣男性卻愈來愈少了。

半夜陪產「喝蛋湯」他誇醫院貼心 網友傻眼：老婆正在瞪你

遇到這樣的天兵老公，任何人都會哭笑不得！有位老公在「爆廢公社」上發文，他表示老婆半夜生產，他到婦產科陪產時肚子餓，護士給了他一碗湯，他喝完湯整個胃都暖了，上網發文認為「婦產科真的很貼心」，不過網友看完都傻眼，紛紛向他解釋「給你老婆喝的啦，補點產後力氣壓腹的」。

【心情點滴】黃珠玉／白蘿蔔之悟

逢盛產季節，白蘿蔔味美口感佳且相當便宜，那天買到一只圓胖高大的白蘿蔔，很難相信才十元。帶回家，烹煮方式的選擇不少，進入最後決選的，一是切塊煮蘿蔔排骨湯，一是切片做味噌蘿蔔湯。家裡人口少，就分兩次煮吧，

【生產再發現】陳育青、諶淑婷／好孕放映日誌：到嘉義朴子「繪犢蔬」

紀錄片《祝我好孕》與《祝我好好孕》接續完成後，帶著推廣「生育自主」的使命到各地進行草根工作與放映。離開台北生活圈，看到不同的生育環境、聆聽每個孕產家庭獨一無二的故事，將在「生產再發現」與您分享！ 來

她抱怨處女座男友好難哄 自製對話框網看了有共鳴

吵架過後要該怎麼和好是情侶之間的難題。近日有網友在「爆怨公社」上發文，她表示每次跟處女座男友吵架完，男友總是很冷淡的回覆，儘管她自製可愛圖片，還設計對話框，男友還是冷淡回應，她直呼處女座的男生真的很難搞。

熱門新聞

逢庚子年重災不斷…2020苦日子何時過？命理師推這「時間點」

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

半夜買麥當勞「監視器現一群阿飄？」客人店員都嚇傻

財神爺只愛他！大樂透頭獎1.28億1注獨得 獎落台中

徐睿知《雖然是精神病但沒關係》穿21萬維多利亞晚宴裙 撞衫迪麗熱巴

心動嗎？8年級職業軍人轉任品檢員 一上工13萬元入袋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。