35歲男子「母胎單身vs.離過婚」哪個好？網分析：選這不虧

七夕情人節要到了，有些單身的人會想找到一個適合自己的伴，享受兩人生活，或是共度一生。有網友就好奇問「35歲男人母胎單身和35歲離過婚的男人」哪個慘？引起許多網友熱議。

網友在PTT女孩版發文問「如果同樣是35歲的男子，一個是母胎單身沒有交往經驗，一個是離過婚的男子」，對於女孩們來說，哪一個比較扣分？

網友看完紛紛回應「沒有什麼好扣分的，頻率對了就好」、「都不好，選不出來。年紀大母單可能多少有點仇女傾向」、「離婚有附帶小孩嗎，有會比較慘」、「超多魯35沒交往經驗～離婚的也要看不過通常不看好」、「差不多」。

也有人認真分析說「建議不要選離婚的，寧可選母胎單身。」因為離婚的人通常情感多少有受過傷，對後段的接續婚姻或感情，不會放太多，在方式和情感上都是較為收斂的，怕只是感情上的借代，隨時可能離開，而且要面對的不只他一個人，如果有小孩和前妻。

如果是母胎單身者，雖然在情感上比較笨拙，但可以改善，重點是母胎單身男有時候對女生而言比較好拐，比較沒有防禦心，對女生而言，調教一下就好了，比較會投入全部感情，女生會比較感到幸福。「如果我是女的話，我會寧可選母胎單身男，絕對不虧。參考看看。」